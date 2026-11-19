DİYARBAKIR'da polisin durdurduğu TIR'ın dorsesindeki gizli bölmede, Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili göçmen kaçakçısı olduğu tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda Mardin yolu üzerindeki Kırmasırt Mahallesi mevkisinde şüphe üzerine bir TIR durduruldu. Ekiplerin 13 metrelik dorsede yaptığı detaylı incelemede, tabana profil demirler kullanılarak oluşturulan, 1 metre yüksekliğinde ve 2,5 metre genişliğinde gizli bölme tespit edildi. Üst kısmı damlama borularıyla örtülüp dışı çadırla kapatılan bölmede, Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili organizatör olduğu belirlenen İ.Ç. gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı.

Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı