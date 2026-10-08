Haberler

Taliban yetkilisinden skandal sözler: Kadınların aklı yok, akılları kıttır

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afganistan'da Taliban yetkilisi Abdullah Serhadi, eşinden boşanmak isteyen 18 yaşındaki bir kadının başvurusu üzerine yaptığı açıklamada kadınları hedef aldı. "Kadınların aklı yok, akılları kıttır. Hiçbir şeyden anlamazlar" diyen Serhadi'nin sözleri büyük tepki çekti.

Afganistan'da Taliban yönetiminde görev yapan Abdullah Serhadi'nin kadınlara yönelik aşağılayıcı ifadeleri tepki çekti. 

Serhadi'nin, eşinden boşanmak isteyen genç bir kadının başvurusu üzerine sarf ettiği sözler, kadınların ülkede karşı karşıya kaldığı uygulamaları yeniden tartışmaya açtı.

BOŞANMAK İSTEYEN KADININ BAŞVURUSU ÜZERİNE KONUŞTU

Gündeme gelen açıklama, 18 yaşındaki bir kadının eşinden boşanmak amacıyla valiliğe başvurmasının ardından yapıldı.

Taliban yetkilisi Abdullah Serhadi, kadının başvurusuna ilişkin değerlendirmesinde kadınların karar verme ve anlama yeteneklerini hedef alan ifadeler kullandı.

"KADINLARIN AKLI YOK, AKILLARI KITTIR"

Serhadi, kadınlara yönelik açıklamasında, "Kadınların aklı yok, akılları kıttır. Hiçbir şeyden anlamazlar." ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Kastamonu'da polisten kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye 410 bin 719 TL ceza! Tam 9 ayrı ihlal

16 yaşındaki sürücü polisten kaçtı! Kesilen ceza dudak uçuklattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başakşehir'deki okul saldırısında 15 yaşındaki şüpheli ile anne ve babası tutuklandı

Başakşehir'deki okul saldırısı! Saldırgan ile anne-babası tutuklandı
Edis'in formunu korumak için uyguladığı yöntem: Saat 5'ten sonra çiğ sebze meyve yok

Edis formunun sırrını açıkladı! Saat 5'ten sonra yasak
Kediye işkence anları kamerada

Küçük çocuğun kediye yaptıkları akılalmaz! Kamera anbean kaydetti
İmamoğlu davasında dikkat çeken itiraf: 200 bin doları iki seferde teslim ettim

İmamoğlu davasında 200 bin dolarlık rüşvet itirafı
İstanbul'un kalbinde Filistin için tek yürek: Galata Kulesi Filistin bayrağıyla aydınlandı

Galata Kulesi Filistin bayrağıyla aydınlandı
Husiler, Suudi Arabistan'da sivil havalimanlarını vurdu: 3 ölü, 36 yaralı

Türkiye'nin ittifak ortağı! Ülkede sivil havalimanları vuruldu
Öğretmen diye sınıfa girdi, gerçek ortaya çıkınca gözaltına alındı

Öğretmen diye sınıfa girdi, öğrencilere yaptıklarıyla yakayı ele verdi