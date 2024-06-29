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İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgeye gidiyor

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İzmir'in Çeşme, Menderes, Menemen, Selçuk ve Torbalı ilçelerinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Selçuk'taki yangın nedeniyle Selçuk-Kuşadası kara yolu araç trafiğine kapatıldı. Müdahale sonrası, ulaşım kontrollü sağlanmaya başladı. Yangının ilerlediği Kuşadası'ndaki mahallede bulunan 2 otel ve evler ile Selçuk Belediyesine ait hayvan barınağı tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da, yangınları yerinde incelemek üzere İzmir'e hareket etti.

İzmir'in Çeşme, Menderes, Menemen, Selçuk ve Torbalı ilçelerindeki yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte son 24 saatte 16 yangın çıktı. Yangınlara 11 uçak, 27 helikopter, 171 arazöz ve iş makinesi, 972 personel ile müdahale edildi. Yangınlardan 11'i kontrol altına alındı.

İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgeye gidiyor

5 İLÇEDE YANGIN DEVAM EDİYOR

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü belirterek, "İzmir'de devam eden Selçuk, Menderes, Torbalı, Menemen ve Çeşme yangınlarına 11 uçak, 27 helikopter, 171 arazöz ve iş makinesi ile 972 personel sevk edildi." ifadesini kullandı.

İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgeye gidiyor

BAKAN YUMAKLI BÖLGEYE GİDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Bakan Yumaklı'nın yangınları yerinde incelemek üzere İzmir'e hareket ettiği bildirildi.

İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgeye gidiyor

SELÇUK

Selçuk- Kuşadası kara yolu Pamucak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 18 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi. Yangının saat 17.12'de çıktığı ve ilk müdahalenin 17.20'de gerçekleştirildiği bildirildi.

İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgeye gidiyor

KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Yangın nedeniyle Arvalya mevkisinde, Selçuk- Kuşadası kara yolu araç trafiğine kapatıldı. Müdahale sonrası, ulaşım kontrollü sağlanmaya başladı.

İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgeye gidiyor

EVLER, OTELLER VE BARINAK BOŞALTILDI

Rüzgarın da etkisiyle Kuşadası yönüne ilerleyen yangın nedeniyle, Bayraklıdede Mahallesi'nde bulunan 2 otel ve evler tahliye edildi. Burada konaklayanların, çevredeki diğer otellere yönlendirildiği öğrenildi. Ayrıca Selçuk Belediyesine ait hayvan barınağı boşaltıldı. Hayvanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesinin barınaklarına gönderildi.

İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgeye gidiyor

ÇEŞME

İzmir'in Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 1 helikopter, 7 arazöz ve 1 su ikmal aracı sevk edildi. Yangının saat 14.34'te başladığı, ekiplerin ilk müdahaleyi 14.47'de yaptığı belirtildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgeye gidiyor

OTOBAN 20 DAKİKA TRAFİĞE KAPATILDI

Urla ilçesinde, İzmir-Çeşme Otoyolu kenarındaki otluk alanda da yangın çıktı. Yangın nedeniyle İzmir'den Çeşme yönüne giden şerit yaklaşık 20 dakika trafiğe kapatıldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgeye gidiyor

MENDERES

İzmir'in Menderes ilçesi Karacadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 13 helikopter, 35 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü, yangının saat 12.53'te çıktığını, ilk müdahalenin saat 13.05'te gerçekleştirildiğini bildirdi.

İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgeye gidiyor

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine, çeşitli belediyelerin itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da destek veriyor.

İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgeye gidiyor

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Yangın nedeniyle ormanlık alanda bulunan hobi bahçesi tarzındaki bazı evler tahliye edildi. Jandarma ekipleri evlerin olduğu bölgede sirenler çalarak vatandaşların alandan ayrılmasını istedi. Bölgede evi olan bazı vatandaşlar hortumlarla evlerinin çatısına, araçlarına ve arazilerine su tutarak yangına karşı tedbir aldı. Bazı seralar alevler nedeniyle zarar gördü.

İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgeye gidiyor

Arazisine su tutan vatandaşlardan Ahmet Coşar, AA muhabirine, yangının nasıl çıktığını anlayamadıklarını, İnönü mevkisinde çıkıp çevreye yayıldığını anlattı. Traktörüyle su getirerek yangına müdahaleye destek verdiğini kaydeden Coşar, "Şimdi soğutma yapıyorum. İleride bir ev yandı. Kozalak sıçrar diye soğutma yapıyorum." dedi.

İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgeye gidiyor

MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Alevlerin yakınında bulunan Çamönü Mahallesi tahliye edildi. Jandarma ekipleri, anonslarla vatandaşların hızlı hareket etmesini istedi. Bazı belediye ekiplerinin, sahipsiz hayvanlara yönelik çalışma yaptığı görüldü.

İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgeye gidiyor

TSK'YA AİT 5 HELİKOPTER GÖREVLENDİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'de devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 adet Couger tipi helikopter ile 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi." ifadesi kullanıldı.

İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgeye gidiyor

"EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR"

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek de yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti: "Öğle saatlerinde çıkan ve Değirmendere, Çamönü, Ataköy mahallelerimizi etkileyen yangına karşı belediye ekiplerimizin de desteğiyle Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu felaket sona erer. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."

Kaynak: AA / Yaşam

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