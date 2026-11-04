Milyon dolarlık otomobiller çölün ortasında çürüyor

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Dünyanın farklı bölgelerinde milyonlarca lira değerindeki lüks otomobillerin yıllarca kullanılmadan bekletildiği görüntüler dikkat çekiyor. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde ortaya çıkan terk edilmiş süper otomobiller, bir dönem servet ödenerek satın alınan araçların nasıl bu hale geldiği sorusunu akıllara getiriyor. Ferrari'den Lamborghini'ye, Porsche'den Maserati'ye kadar birçok markanın otomobilleri, tozla kaplanmış otoparklarda ve açık alanlarda görüntüleniyor.

LÜKS OTOMOBİLLER NEDEN TERK EDİLİYOR?

Dubai'de terk edilmiş halde bulunan lüks otomobillerin arkasında farklı nedenler bulunuyor. Bazı araçların sahiplerinin borçlarını ödeyememesi, bazılarının ise hukuki süreçlere konu olması nedeniyle uzun süre kullanılmadığı belirtiliyor.

Kaynak: Haberler.com