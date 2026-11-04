Türkiye ile İtalya arasında güvenlik iş birliği: Suç örgütleri için ortak ekip önerisi

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ile yaptığı görüşmede düzensiz göç, terörle mücadele ve organize suç örgütleriyle mücadele konularını ele aldı. Görüşmede, İtalya'daki yeni nesil suç örgütlerine karşı ortak soruşturma ve araştırma ekipleri kurulması önerisi gündeme geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta ağırladı. İki ülke arasındaki güvenlik iş birliğinin ele alındığı görüşmede, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadeleden terörle mücadeleye, organize suç örgütlerinden suçluların iadesine kadar birçok başlık değerlendirildi.

İTALYA'DAKİ SUÇ ÖRGÜTLERİ İÇİN ORTAK EKİP ÖNERİSİ

Görüşmede, Akdeniz'de düzensiz göçle mücadele kapsamında ortak çalışmaların geliştirilmesi ve terör örgütlerinin finansman ile propaganda faaliyetlerinin engellenmesi konularında iş birliği beklentisi dile getirildi.

Bakan Çiftçi, İtalya'da faaliyet gösteren yeni nesil suç örgütlerinin elebaşları ve üyelerinin Türkiye'ye iadesi konusundaki beklentilerini de mevkidaşıyla paylaştı.

İtalya İçişleri Bakanı Piantedosi ise ülkesindeki yeni nesil suç örgütlerine karşı kararlı bir tutum sergileyeceklerini belirtti. Piantedosi, suç ağlarıyla daha etkin mücadele edilmesi amacıyla ortak soruşturma ve araştırma ekipleri kurulmasını önerdi.

"SINIR AŞAN TEHDİTLERE KARŞI ORTAK MÜCADELE"

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Mustafa Çiftçi, sınır aşan tehditlerle mücadelenin güçlü uluslararası dayanışma ve etkin iş birliğiyle mümkün olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" hedefleri doğrultusunda terör ve organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Çiftçi, NATO müttefiki ve stratejik ortak İtalya ile güvenlik alanındaki iş birliğini somut adımlarla daha ileri taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Çiftçi, nazik ziyaretleri ve yapıcı görüşmeleri dolayısıyla İtalyan mevkidaşı Piantedosi'ye teşekkür etti.