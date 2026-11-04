Trump: İran savaşının seçimleri kaybettirdiği doğru ama yine olsa yine yaparım

Abd Başkanı Donald Trump, ara seçimlerde Temsilciler Meclisi ve Senato'daki çoğunluğu Demokratlara kaptırmasının ardından kameralar karşısına geçti. Sandıktan çıkan ağır yenilgiye rağmen geri adım atmayan Trump, İran'la yaşanan savaşın ve artan ekonomik sıkıntıların seçim sonuçlarında etkili olduğunu kabul etti. Ancak bu askeri hamlenin kaçınılmaz olduğunu savunan Trump, İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek için aynı kararı tereddüt etmeden tekrar alacağını vurguladı.

Trump şu ifadeleri kullandı: "İran savaşının seçimleri kaybettirdiği büyük ölçüde doğru ama buna değdi. Savaştan başka çarem yoktu. Yine olsa yine yaparım. Mecburduk. İran nükleer sahibi olamaz. Sonuçlardan endişeli değilim. Demokratlarla muhtemelen anlaşırım. Beni azlederlerse Demorat Parti'yi mahvederler."

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