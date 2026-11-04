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Trump: İran savaşının seçimleri kaybettirdiği doğru ama yine olsa yine yaparım

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Trump: İran savaşının seçimleri kaybettirdiği doğru ama yine olsa yine yaparım Haber Videosunu İzle
Trump: İran savaşının seçimleri kaybettirdiği doğru ama yine olsa yine yaparım
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Ara seçimlerde Demokratlar'a karşı Senato'da 44, Temsilciler Meclisi'nde 139 sandalyede kalan ABD Başkanı Donald Trump, hezimetin ardından ilk kez kameralar karşısına geçti. Trump, "İran savaşının seçimleri kaybettirdiği büyük ölçüde doğru ama buna değdi. Savaştan başka çarem yoktu. Yine olsa yine yaparım. Mecburduk. İran nükleer sahibi olamaz. Sonuçlardan endişeli değilim. Demokratlarla muhtemelen anlaşırım." dedi.

Abd Başkanı Donald Trump, ara seçimlerde Temsilciler Meclisi ve Senato'daki çoğunluğu Demokratlara kaptırmasının ardından kameralar karşısına geçti. Sandıktan çıkan ağır yenilgiye rağmen geri adım atmayan Trump, İran'la yaşanan savaşın ve artan ekonomik sıkıntıların seçim sonuçlarında etkili olduğunu kabul etti. Ancak bu askeri hamlenin kaçınılmaz olduğunu savunan Trump, İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek için aynı kararı tereddüt etmeden tekrar alacağını vurguladı.

Trump şu ifadeleri kullandı: "İran savaşının seçimleri kaybettirdiği büyük ölçüde doğru ama buna değdi. Savaştan başka çarem yoktu. Yine olsa yine yaparım. Mecburduk. İran nükleer sahibi olamaz. Sonuçlardan endişeli değilim. Demokratlarla muhtemelen anlaşırım. Beni azlederlerse Demorat Parti'yi mahvederler."

Ayrıntılar geliyor...

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Hakan TUTAL:altına yaparsın bundan sonra ??????
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHakan TUTAL:sondakika.com okurlarından

altına yaparsın bundan sonra ??????

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
Haber Yorumlarıyxdjwxpmhp:sondakika.com okurlarından

yapmo zaman ne duruyon 2 sene sonra şutlayacaklar seni o koltuktan

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıAksacli.3458:sondakika.com okurlarından

Amerikan halkı Trumpa savaşın faturasını kesti,

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıHalis demir:sondakika.com okurlarından

çünki savsşı islamla

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