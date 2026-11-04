Aston Villa maçında üst üste goller yedirmişti! Liverpool'a karşı maçın adamı oldu

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Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile oynanan mücadelede yenilen 3 golde direkt hatası olan ve bir de penaltıya sebebiyet vererek eleştirilerin hedefi haline gelen İsmail Yüksek, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tarihi Liverpool zaferinde adeta küllerinden doğdu.

İSMAİL'DEN PARMAK ISIRTAN PERFORMANS

Kadıköy'de oynanan dev karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu, sergilediği olağanüstü performans, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ve kritik müdahaleleriyle sahanın yıldızı oldu. Orta alanda Liverpool'un hücum hattına geçit vermeyen 27 yaşındaki oyuncu, sergilediği bu oyunla kendisini Fenerbahçeli taraftarlara affettirerek tribünlerin alkışını topladı.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Karşılaşmanın ardından gösterdiği üstün performans UEFA tarafından da ödüllendirilen İsmail Yüksek, Liverpool mücadelesinde maçın adamı seçilerek gecenin kahramanlarından biri oldu.