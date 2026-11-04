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Liverpool'a karşı bunu başarabilen bir Messi bir de Greenwood var

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Liverpool'a karşı bunu başarabilen bir Messi bir de Greenwood var
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Mason Greenwood, Lionel Messi'den (Mayıs 2019) bu yana Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a frikik golü atan ilk oyuncu oldu. Greenwood ayrıca Şampiyonlar Ligi tarihinde Fenerbahçe formasıyla frikik golü atan ilk oyuncu oldu.

Uefa Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında İngiliz devi Liverpool'u ağırladığı mücadelede Mason Greenwood, attığı muazzam frikik golüyle geceye ve tarihe damgasını vurdu.

MESSI'DEN SONRA BİR İLK

Karşılaşmanın en kritik anlarından birinde serbest vuruşta topun başına geçen İngiliz yıldız, harika bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Greenwood bu golle birlikte, dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi’nin Mayıs 2019’daki frikik golünden bu yana Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ağlarına frikikten gol gönderen ilk futbolcu unvanını elde etti.

FENERBAHÇE TARİHİNE DE GEÇTİ

Sarı-lacivertli formayla sergilediği performansla büyük beğeni toplayan genç hücum oyuncusu, bu golle kulüp tarihine de adını yazdırdı. Mason Greenwood, Fenerbahçe formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde frikikten gol kaydetmeyi başaran ilk oyuncu olarak unutulmaz bir başarıya imza attı.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMesut:

Takımlarımız tarih yazıyor bravo tebtikler böyle devam edin

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