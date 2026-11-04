Liverpool'a karşı bunu başarabilen bir Messi bir de Greenwood var

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Uefa Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında İngiliz devi Liverpool'u ağırladığı mücadelede Mason Greenwood, attığı muazzam frikik golüyle geceye ve tarihe damgasını vurdu.

MESSI'DEN SONRA BİR İLK

Karşılaşmanın en kritik anlarından birinde serbest vuruşta topun başına geçen İngiliz yıldız, harika bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Greenwood bu golle birlikte, dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi’nin Mayıs 2019’daki frikik golünden bu yana Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ağlarına frikikten gol gönderen ilk futbolcu unvanını elde etti.

FENERBAHÇE TARİHİNE DE GEÇTİ

Sarı-lacivertli formayla sergilediği performansla büyük beğeni toplayan genç hücum oyuncusu, bu golle kulüp tarihine de adını yazdırdı. Mason Greenwood, Fenerbahçe formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde frikikten gol kaydetmeyi başaran ilk oyuncu olarak unutulmaz bir başarıya imza attı.

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