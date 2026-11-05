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Yıldız Tilbe'den radikal imaj değişikliği! Yeni saç rengi şaşırttı

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Yıldız Tilbe'den radikal imaj değişikliği! Yeni saç rengi şaşırttı Haber Videosunu İzle
Yıldız Tilbe'den radikal imaj değişikliği! Yeni saç rengi şaşırttı
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Türk müziğinin renkli isimlerinden Yıldız Tilbe, saçlarında yaptığı değişiklikle yine dikkatleri üzerine çekti. Alışılmışın dışındaki tarzıyla tanınan sanatçı, bu kez uzun saçlarını ateş turuncusuna boyatarak bambaşka bir görünüme kavuştu. Yeni saçlarını kuaföründe sergileyen Tilbe'nin yaşını konu alan esprili diyaloğu da gülümsetti.

  • Yıldız Tilbe, uzun ve katlı kesim saçlarını ateş turuncusu tonlarına boyattı.
  • Sanatçı, yeni görünümünü kuaför salonunda çekilen görüntülerle paylaştı.
  • Tilbe'nin yeni saç rengiyle paylaştığı görüntüler hayranlarından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Türk müziğinin kendine has tarzı ve enerjisiyle tanınan Yıldız Tilbe, bu kez saç değişikliğiyle dikkat çekti. Kuaför koltuğuna oturan ünlü sanatçı, ateş turuncusu tonlarındaki yeni saçlarıyla hayranlarının karşısına çıktı.

Sahne tarzı ve sık sık değiştirdiği saç modelleriyle tanınan Yıldız Tilbe, imajında bu kez radikal bir değişikliğe gitti. Uzun ve katlı kesim saçlarını canlı turuncu renge boyatan ünlü şarkıcı, yeni görünümünü kuaför salonunda çekilen görüntülerle paylaştı.

ATEŞ TURUNCUSU SAÇLARIYLA KAMERALAR KARŞISINA GEÇTİ

Ateş turuncusu tonlarındaki yeni saçlarıyla objektif karşısına geçen Tilbe, kuaför salonundaki neşeli tavırlarıyla da dikkat çekti. Kuaförünün şekil verdiği saçlarını inceleyen sanatçı, yeni görünümünden memnun olduğunu gösterdi.

KUAFÖRÜNE SORDU: KAÇ YAŞINDAYIM?

Görüntülerde kuaförüne esprili bir şekilde "Kaç yaşındayım?" diye soran Yıldız Tilbe, aldığı yanıtla kahkahaya boğuldu. Kuaförünün "28 diyebilirim" sözleri üzerine ünlü sanatçı, "Tamam, anlaştık" diyerek esprili karşılık verdi.

YENİ İMAJIYLA TAKİPÇİLERİNİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Yıldız Tilbe'nin yeni saç rengiyle paylaştığı görüntüler, hayranlarından çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Sanatçının cesur renk tercihi ve eğlenceli halleri takipçilerinin ilgisini çekti.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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