TIME'dan Trump'a 'Oyumu kullandım' kapaklı mesaj!

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ABD’de gerçekleşen 3 Kasım ara seçimlerinde sandıktan çıkan sonuçlar Washington’da tüm dengeleri altüst etti. Cumhuriyetçi Parti'nin kalelerinde yaşanan kayıplar ve Demokratların elde ettiği kritik zaferlerin ardından dünyaca ünlü TIME dergisi, çok konuşulacak ikonik bir kapakla okurlarının karşısına çıktı.

Dünya genelinde yankı uyandıran TIME kapağında, Donald Trump'ın portresinin üzerine ağzını kapatacak şekilde yerleştirilen "I Voted" (Oyumu Kullandım) etiketi dikkat çekti. Derginin kapağı, Amerikan seçmeninin sandıkta verdiği cevabın ve Trump'ın söylemlerine karşı seçmenin oy yetkisini kullanarak koyduğu tavrın doğrudan bir sembolü olarak yorumlandı.

WASHİNGTON'DA HESAPLAR ALTÜST OLDU

3 Kasım ara seçim sonuçları, seçim öncesi yapılan tahminleri ve Cumhuriyetçilerin zafer beklentilerini hezimete uğrattı.

Cumhuriyetçi Parti'nin kalesi olarak bilinen eyaletlerde dahi Demokrat adayların öne çıkması, parlamentodaki güç dengelerini değiştirdi.

Seçim sonuçlarında en dikkat çeken gelişmelerden biri Michigan'da yaşandı. Demokrat aday Abdul El-Sayed zafer kazanarak ABD tarihinde Senato'ya girmeyi başaran ilk Müslüman siyasetçi unvanını aldı.

Geleneksel olarak Cumhuriyetçi ağırlıklı olan Teksas gibi kritik bölgelerde Demokratların elde ettiği başarılar siyaset kulislerinde deprem etkisi yarattı.

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