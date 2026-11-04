Liverpool efsanesi açıkladı: Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi

Liverpool'un eski yıldızlarından Steve McManaman, Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısını değerlendirdi. İngiliz ekibinin beklenen performansı sergileyemediğini belirten McManaman, sarı-lacivertlilerin hücumda daha etkili olduğunu ifade etti. Deneyimli futbol adamının özellikle Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon hakkındaki sözleri dikkat çekti.

"TAM ANLAMIYLA OYUNA GİREMEDİLER"

Liverpool'un ilk yarıda ritmini bulmakta zorlandığını söyleyen McManaman, bu durumun Arsenal maçından, saha koşullarından veya kadro tercihlerinden kaynaklanabileceğini belirtti.

McManaman, "Liverpool hızını yakalayamadı. Biraz zorlanıyorlar. Bunun Arsenal maçının etkisinden mi kaynaklandığını, yoksa bu geceki saha koşullarından mı kaynaklandığını tam olarak bilemiyorum ama tam anlamıyla oyuna giremediler. Belki de bu geceki kadro değişikliklerinden kaynaklanıyor olabilir." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE DAHA İYİ GOL FIRSATLARI YAKALADI"

Liverpool'un topa sahip olmasına rağmen Fenerbahçe'nin daha tehlikeli pozisyonlara girdiğini vurgulayan McManaman, "Fena değillerdi ama Liverpool'un kendini geliştirmesi gerekiyor çünkü top hakimiyetini ne kadar elinde tutarsa tutsun, Fenerbahçe daha iyi gol fırsatları yakaladı." dedi.

"PENALTI VERİLEBİLİRDİ"

Karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan tartışmalı pozisyona da değinen McManaman, Fenerbahçe lehine penaltı kararı verilebileceğini dile getirdi.

İngiliz futbolunun önemli isimlerinden McManaman, "Fenerbahçeli futbolcular direğe takıldılar, penaltı verilebilecek bir pozisyonları vardı, gol attılar, kontrataklarda tehlikeli görünüyorlardı; bu yüzden bu durumun durdurulması gerekiyor. Sahayı daraltmalı ve oyunu daha yoğun hale getirmeliler." şeklinde konuştu.

"BERBAT BİR GOL YEDİK"

Fenerbahçe'nin attığı golü de değerlendiren McManaman, Liverpool savunmasının yaptığı hataya dikkat çekti. McManaman, "Fenerbahçe'nin attığı gol kendi hatamızdan kaynaklandı. Berbat bir gol. Barajdaki en büyük boşluktan şut çekilse bile, sırtını dönmüş iri ve sağlam stoperden sekip geri geldi. Böyle bir şey asla olmamalıydı; bu yüzden kötü bir gol ve işte bu yüzden ikinci yarıda kendilerini geliştirmeleri gerekiyor." dedi.

Liverpool'un ikinci yarıda daha iyi bir performans sergilemesi gerektiğini belirten McManaman, yedek kulübesindeki oyunculara da dikkat çekerek "Neyse ki yedek kulübesinde gerçekten yetenekli oyuncular var. Barcola, dokuz numara pozisyonunda eksik kaldı. O, kanada kaydırılmak zorunda kaldı, ama bu işe yaramadı." ifadelerini kullandı.

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