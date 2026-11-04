Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Liverpool efsanesi açıkladı: Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Liverpool efsanesi açıkladı: Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından İngiliz ekibinin efsane futbolcusu Steve McManaman'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Liverpool'un performansını eleştiren McManaman, sarı-lacivertlilerin daha net gol fırsatları yakaladığını belirterek Fenerbahçe lehine penaltı kararı verilebileceğini söyledi.

  • Steve McManaman, Liverpool'un Fenerbahçe karşısında ilk yarıda beklenen performansı sergileyemediğini ve oyuna tam anlamıyla giremediğini söyledi.
  • McManaman, Liverpool'un topa sahip olmasına rağmen Fenerbahçe'nin daha iyi gol fırsatları yakaladığını ve Fenerbahçe lehine penaltı verilebilecek bir pozisyon olduğunu belirtti.
  • McManaman, Fenerbahçe'nin attığı golün Liverpool savunmasının hatasından kaynaklandığını ve 'berbat bir gol' olduğunu ifade etti.

Liverpool'un eski yıldızlarından Steve McManaman, Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısını değerlendirdi. İngiliz ekibinin beklenen performansı sergileyemediğini belirten McManaman, sarı-lacivertlilerin hücumda daha etkili olduğunu ifade etti. Deneyimli futbol adamının özellikle Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon hakkındaki sözleri dikkat çekti.

"TAM ANLAMIYLA OYUNA GİREMEDİLER"

Liverpool'un ilk yarıda ritmini bulmakta zorlandığını söyleyen McManaman, bu durumun Arsenal maçından, saha koşullarından veya kadro tercihlerinden kaynaklanabileceğini belirtti.

McManaman, "Liverpool hızını yakalayamadı. Biraz zorlanıyorlar. Bunun Arsenal maçının etkisinden mi kaynaklandığını, yoksa bu geceki saha koşullarından mı kaynaklandığını tam olarak bilemiyorum ama tam anlamıyla oyuna giremediler. Belki de bu geceki kadro değişikliklerinden kaynaklanıyor olabilir." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE DAHA İYİ GOL FIRSATLARI YAKALADI"

Liverpool'un topa sahip olmasına rağmen Fenerbahçe'nin daha tehlikeli pozisyonlara girdiğini vurgulayan McManaman, "Fena değillerdi ama Liverpool'un kendini geliştirmesi gerekiyor çünkü top hakimiyetini ne kadar elinde tutarsa tutsun, Fenerbahçe daha iyi gol fırsatları yakaladı." dedi.

"PENALTI VERİLEBİLİRDİ"

Karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan tartışmalı pozisyona da değinen McManaman, Fenerbahçe lehine penaltı kararı verilebileceğini dile getirdi.

İngiliz futbolunun önemli isimlerinden McManaman, "Fenerbahçeli futbolcular direğe takıldılar, penaltı verilebilecek bir pozisyonları vardı, gol attılar, kontrataklarda tehlikeli görünüyorlardı; bu yüzden bu durumun durdurulması gerekiyor. Sahayı daraltmalı ve oyunu daha yoğun hale getirmeliler." şeklinde konuştu.

"BERBAT BİR GOL YEDİK"

Fenerbahçe'nin attığı golü de değerlendiren McManaman, Liverpool savunmasının yaptığı hataya dikkat çekti. McManaman, "Fenerbahçe'nin attığı gol kendi hatamızdan kaynaklandı. Berbat bir gol. Barajdaki en büyük boşluktan şut çekilse bile, sırtını dönmüş iri ve sağlam stoperden sekip geri geldi. Böyle bir şey asla olmamalıydı; bu yüzden kötü bir gol ve işte bu yüzden ikinci yarıda kendilerini geliştirmeleri gerekiyor." dedi.

Liverpool'un ikinci yarıda daha iyi bir performans sergilemesi gerektiğini belirten McManaman, yedek kulübesindeki oyunculara da dikkat çekerek "Neyse ki yedek kulübesinde gerçekten yetenekli oyuncular var. Barcola, dokuz numara pozisyonunda eksik kaldı. O, kanada kaydırılmak zorunda kaldı, ama bu işe yaramadı." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Fenerbahçe taraftarından yıldız ismine büyük övgü: Bu zamana kadar neredeydinFenerbahçe taraftarından yıldız ismine büyük övgü: Bu zamana kadar neredeydin
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki 18 yıllık hasreti bitirdiFenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki 18 yıllık hasreti bitirdi
Kadıköy'de tarihi gece! Fenerbahçe, 5 gollü maçta Liverpool'u devirdiKadıköy'de tarihi gece! Fenerbahçe, 5 gollü maçta Liverpool'u devirdi
Liverpool'a karşı bunu başarabilen bir Messi bir de Greenwood varLiverpool'a karşı bunu başarabilen bir Messi bir de Greenwood var
Fenerbahçe, Liverpool karşısında penaltı beklediFenerbahçe, Liverpool karşısında penaltı bekledi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emre Belözoğlu geldi, Kuyt'ın kaderi belli oldu

Emre Belözoğlu geldi, Kuyt'ın kaderi belli oldu!
İstanbul'da sağanak kabusu! Duraklar doldu taştı, en fazla yağmur Üsküdar'a yağdı

İstanbul'da hayat yine felç! Her yer doldu taştı, kimse adım atamadı
474 milyon dolar harcayan Elon Musk'tan seçim sonrası olay sözler

474 milyon dolar harcayan Elon Musk'tan seçim sonrası olay sözler
Polisten kaçarken bir anda durdu! Nedeni şaşkına çevirdi

25 kilometre polisten kaçtı! Son hareketi şaşkına çevirdi
Fenerbahçe'ye veda mı etti? Kuyt, Emre Belözoğlu ile görüşmesini açıkladı

Fenerbahçe'ye veda mı etti? Emre Belözoğlu ile görüşmesini açıkladı
İrem Derici evlilik tarihini açıkladı! Aralık ayında nikah masasına oturacak

"İmzayı atmazsan beni unut" demişti! Sürpriz bir gelişme yaşandı
Trump'ın seçim yenilgisi İsrail'i alarma geçirdi! 3 büyük tehlike

Trump'ın yenilgisi İsrail'i sarstı! Bomba itiraf: 3 büyük tehlike var