Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı gecenin ardından Mourinho'nun ağzında Türk taraftarlar var

Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı gecenin ardından Mourinho'nun ağzında Türk taraftarlar varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Lig 4. haftasında Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı AEK'i 3-2 yendi. Maçın ardından stadyumdaki atmosfere dikkat çeken Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, "Yunanistan'daki atmosfer inanılmazdı. Alışık olduğum, Türk atmosferlerine çok benziyordu'' dedi.
Uefa Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Real Madrid, deplasmanda Yunanistan ekibi AEK’ı 3-2 mağlup ederek kayıpsız gidişatını sürdürdü.
MOURINHO'DAN ATMOSFER HAKKINDA AÇIKLAMA
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho, maça ve stadyumdaki coşkuya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
''TÜRK ATMOSFERLERİNE ÇOK BENZİYORDU''
Yunan taraftarların oluşturduğu baskılı ortama vurgu yapan Portekizli çalıştırıcı, "Yunanistan'daki atmosfer inanılmazdı. Alışık olduğum, Türk atmosferlerine çok benziyordu" ifadelerini kullandı.