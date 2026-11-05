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Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı gecenin ardından Mourinho'nun ağzında Türk taraftarlar var

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Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı gecenin ardından Mourinho'nun ağzında Türk taraftarlar var
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UEFA Şampiyonlar Lig 4. haftasında Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı AEK'i 3-2 yendi. Maçın ardından stadyumdaki atmosfere dikkat çeken Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, "Yunanistan'daki atmosfer inanılmazdı. Alışık olduğum, Türk atmosferlerine çok benziyordu'' dedi.

Uefa Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Real Madrid, deplasmanda Yunanistan ekibi AEK’ı 3-2 mağlup ederek kayıpsız gidişatını sürdürdü. 

MOURINHO'DAN ATMOSFER HAKKINDA AÇIKLAMA

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho, maça ve stadyumdaki coşkuya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

''TÜRK ATMOSFERLERİNE ÇOK BENZİYORDU''

Yunan taraftarların oluşturduğu baskılı ortama vurgu yapan Portekizli çalıştırıcı, "Yunanistan'daki atmosfer inanılmazdı. Alışık olduğum, Türk atmosferlerine çok benziyordu" ifadelerini kullandı.

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