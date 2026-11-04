Fenerbahçe, Liverpool karşısında penaltı bekledi

Uefa Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde İngiliz devi Liverpool’u konuk eden Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyonda penaltı bekledi.

GREENWOOD'A MÜDAHALE

Mücadelenin 22. dakikasında gelişen sarı-lacivertli atakta İrfan Can Kahveci, mükemmel bir görüşle topu Liverpool savunmasının arkasına sarkan Mason Greenwood ile buluşturdu. Ceza sahasında topla buluşan İngiliz yıldız, Liverpool savunmacısı Kostas Tsimikas’ın müdahalesi sonrası dengesini kaybederek topun hakimiyetini yitirdi.

PENALTI BEKLENDİ ANCAK KARAR DEVAM

Sarı-lacivertli futbolcular ve Fenerbahçe tribünleri pozisyonun ardından yoğun bir şekilde penaltı itirazında bulundu. Ancak karşılaşmanın hakemi müdahalenin nizami olduğunu belirterek oyunu sürdürdü. VAR incelemesinden de herhangi bir izleme uyarısı gelmemesi üzerine karar değişmedi ve Fenerbahçe'nin penaltı beklediği bu kritik an sonuçsuz kaldı.