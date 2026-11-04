Sultangazi'de İSKİ çalışması sonrası çökme oldu, ambulansın lastiği çukura düştü

İstanbul Sultangazi'de İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı sokakta yağışın ardından çökmeler meydana geldi. Park halindeki bir otomobil kısmen boşluğa düşerken, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansın da bir lastiği çukura düştü.

Olay, saat 16.30 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi 2454 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İSKİ ekiplerinin sokakta yürüttüğü çalışmanın ardından gerekli güvenlik önlemleri alınmadı. Yağış sonrası sokağın bazı noktalarında zemin çöktü. Park halindeki bir otomobil, zeminin çökmesiyle kısmen boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansın da bir lastiği sokaktaki çukura düştü. Otomobilin bulunduğu alan ve sokaktaki çökmeler dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı