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Fenerbahçe'ye veda mı etti? Kuyt, Emre Belözoğlu ile görüşmesini açıkladı

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Fenerbahçe'ye veda mı etti? Kuyt, Emre Belözoğlu ile görüşmesini açıkladı Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'ye veda mı etti? Kuyt, Emre Belözoğlu ile görüşmesini açıkladı
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Fenerbahçe teknik sorumlusu Dirk Kuyt, Liverpool maçı öncesinde yeni teknik direktör Emre Belözoğlu ile görüştüğünü belirterek, "Ona iyi şanslar diliyorum" dedi. Kuyt ayrıca ''Benim için en önemli şey Fenerbahçe'nin iyi bir sonuç alması. Sonra da Emre'ye takımı iyi ve öz güvenli bir şekilde bırakmak'' sözlerini sarf etti.

  • Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında sahasında Liverpool'u konuk edecek.
  • Dirk Kuyt, Emre Belözoğlu ile kısa bir görüşme yaptığını ve takımı ona iyi şekilde bırakmak istediğini söyledi.
  • Kuyt, Liverpool maçında takımın geçici olarak başında olacağını ve birçok kişinin iyi sonuç beklemediğini belirtti.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Liverpool'u konuk edecek.  Fenerbahçe teknik sorumlusu Dirk Kuyt, maç öncesinde açıklamalar yaparak yeni teknik direktör Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşmeyi açıkladı. 

"EMRE İLE KISA BİR GÖRÜŞME YAPTIK"

Emre Belözoğlu ile ilişkisine değinen Kuyt, "Emre Belözoğlu ile kısa bir görüşme fırsatım oldu. Çok iyi arkadaşımdır, sık görüşemiyorduk ama bana iyi şanslar diledi.'' dedi.

''TAKIMI EMRE'YE İYİ ŞEKİLDE BIRAKMAK''

Sözlerine devam eden Kuyt, ''Basın toplantısında da söylemiştim, benim için en önemlisi Fenerbahçe'nin iyi sonuç alması, sonrasında takımı Emre'ye iyi şekilde bırakmak. Emre'ye şahsen söyledim, buradan da söyleyeyim, ona iyi şanslar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK İNSAN BİZDEN İYİ SONUÇ BEKLEMİYOR"

Liverpool karşılaşmasının kendisi için özel olduğunu söyleyen Hollandalı teknik adam "Benim için çok özel bir maç. Şampiyonlar Ligi'nde kaldıktan sonra kura çekildiği an Liverpool maçını sabırsızlıkla bekliyordum. Bugün geçici olarak takımın başında olacağız. Şampiyonlar Ligi'ne gelebilmek için uzun yıllar bekledik. Burada olma sebebimiz en iyi takımlara karşı mücadele etmek. Birçok insan için Liverpool, dünyanın en iyi takımlarından biri. Kendimizi göstermek için iyi bir fırsat. Zor zamanlarda kendinizi göstermek istersiniz. Birçok insan iyi sonuç almamızı beklemiyor ama belki büyülü bir şeyler olabilir." açıklamasında bulundu. 

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