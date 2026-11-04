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Aşırı yağışla site bahçesi göle döndü, suyu boşaltmak için ekipler seferber oldu

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Aşırı yağışla site bahçesi göle döndü, suyu boşaltmak için ekipler seferber oldu Haber Videosunu İzle
Aşırı yağışla site bahçesi göle döndü, suyu boşaltmak için ekipler seferber oldu
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Hatay’da etkili olan yağışın ardından sitede oluşan su, İskenderun Belediyesi ekiplerinin duvarı patlatmasıyla ve vidanjör yardımıyla boşaltıldı.

İskenderun ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.

SU GÜÇLÜKLE BOŞALTILDI

Kuvvetli yağış nedeniyle Büyükdere Mahallesi'nde bulunan villaların bahçesi göle döndü. Bölgedeki mağduriyeti gidermek için çalışma başlatan İskenderun Belediyesi ekipleri, iş makinasıyla duvarı patlatarak ve vidanjör yardımıyla suyu boşalttı.

Belediyenin ilgili birimleri, HATSU ve Deniz Polisi ekipleriyle koordineli şekilde yürütülen çalışmalarda; biriken suların boşaltılması ve selin taşıdığı çamur ile malzemelerin temizlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Ekipler, vatandaşların yaşadığı mağduriyetin giderilmesi ve günlük yaşamın normale dönmesi için sahadaki müdahalelerini sürdürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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