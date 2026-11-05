Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, fenomenin çorap paylaşımına suç duyurusunda bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya fenomeni E.D'nin, bir futbol müsabakasında giydiği çorapları satışa çıkaracağını ve buradan elde edeceği gelirleri devlet koruması altındaki çocuklara bağışlayacağını açıklaması üzerine suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, devlet koruması altındaki çocukların kullanılmış çorapların satışından elde edilecek gelirle ilişkilendirilmesinin ve bu sürecin Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarının etiketlenmesi yoluyla bir gösteri şeklinde sunulmasının hiçbir suretle kabul edilemeyeceği belirtildi.

Sosyal medya fenomeni E.D'nin paylaşımına ilişkin, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızca, söz konusu sosyal medya paylaşımının 5237 sayılı Kanun'un 301/1. maddesinde düzenlenen 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama' suçu kapsamında değerlendirilmesi talebiyle suç duyurusunda bulunulmuş; ayrıca içeriğin çıkarılması ve engellenmesi talep edilmiştir. Ayrıca söz konusu kişinin paylaştığı dekontta alıcı olarak belirtilen vakıf, Bakanlığımız bünyesinde yer alan bir kuruluş olmayıp ayrı bir tüzel kişiliğe sahip sivil toplum kuruluşudur. Bu vakfa yapılan bir bağışın, Bakanlığımıza veya Bakanlığımızın bakım ve koruması altındaki çocuklara yapılmış bir bağış olarak sunulması kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmaktadır."

Açıklamada, Bakanlığın, çocukları kişisel imaj ve algı çalışmalarına alet eden, devletin bakım ve koruma hizmetlerini itibarsızlaştırmaya yönelik her türlü girişime karşı gerekli hukuki ve idari tedbirleri kararlılıkla almayı sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: AA