Ankara'da halı saha turnuvasında kavga büyüdü, elinde tabancayla sahaya giren oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ankara'da amatör takımlar arasında düzenlenen halı saha turnuvasında çıkan kavga kameralara yansıdı.

Amatör takımlar arasında 5 Kasım akşamı halı sahada oynanan karşılaşmada, iki oyuncu arasında yaşanan ikili mücadele sonrasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmaya her iki takımın oyuncuları da dahil oldu.

Sahadaki gerginlik, tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmasıyla kavgaya dönüştü.

Turnuvanın düzenlendiği halı sahanın sosyal medya hesabından yapılan canlı yayın sırasında kaydedilen görüntülerde, bir kişinin elinde tabancayla sahaya girdiği anlar da yer aldı.

Kaynak: AA