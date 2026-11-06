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Ankara'da halı saha turnuvasında kavga büyüdü, elinde tabancayla sahaya giren oldu

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Ankara'da amatör takımlar arasında 5 Kasım akşamı oynanan halı saha karşılaşmasında iki oyuncu arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Turnuvanın halı sahasının sosyal medya hesabından yapılan canlı yayında, bir kişinin elinde tabancayla sahaya girdiği anlar kaydedildi.

Ankara'da amatör takımlar arasında düzenlenen halı saha turnuvasında çıkan kavga kameralara yansıdı.

Amatör takımlar arasında 5 Kasım akşamı halı sahada oynanan karşılaşmada, iki oyuncu arasında yaşanan ikili mücadele sonrasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmaya her iki takımın oyuncuları da dahil oldu.

Sahadaki gerginlik, tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmasıyla kavgaya dönüştü.

Turnuvanın düzenlendiği halı sahanın sosyal medya hesabından yapılan canlı yayın sırasında kaydedilen görüntülerde, bir kişinin elinde tabancayla sahaya girdiği anlar da yer aldı.

Kaynak: AA
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