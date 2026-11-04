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Tekman Kaymakamı Demirkol, ilçesi için yazdığı şiiri sosyal medyada paylaştı

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Tekman Kaymakamı Demirkol, ilçesi için yazdığı şiiri sosyal medyada paylaştı
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Erzurum'un Tekman ilçesi Kaymakamı Hüseyin Demirkol, görev yaptığı ilçe için 'Hey Gidi Tekman' adlı şiir kaleme aldı. Demirkol, ilçenin doğasını, iklimini ve yaşam şartlarını dizelere döktüğü şiirini sosyal medya hesabından paylaştı.

Erzurum'un Tekman ilçesi Kaymakamı Hüseyin Demirkol, görev yaptığı Tekman ilçesi için "Hey Gidi Tekman" isimli şiir kaleme aldı. Demirkol, ilçenin doğasını, iklimini ve yaşam şartlarını dizelere döktüğü şiirini sosyal medya hesabından paylaştı.

27 Mayıs 2025 tarihinden bu yana Tekman Kaymakamlığı görevini yürüten Hüseyin Demirkol, Erzurum'un güneyinde yer alan Tekman ilçesine ithafken yazdığı şiirle ilçenin kendine özgü özelliklerini anlattı. Erzurum il merkezine yaklaşık 151 kilometre uzaklıkta bulunan Tekman, deniz seviyesinden bin 800- 2 bin metre yükseklikteki dağlık ve engebeli arazi yapısıyla öne çıkıyor. Sert karasal iklimin etkili olduğu ilçede kış mevsimi uzun ve soğuk geçerken, hava sıcaklıkları zaman zaman sıfırın altında 40 dereceye kadar düşüyor. İlçede halkın önemli geçim kaynakları arasında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık bulunuyor.

Kaymakam Demirkol'un Tekman'a ithafken kaleme aldığı şiir ise şöyle:

HEY GİDİ TEKMAN

Gitti bi yazın, geldi bi kışın daha

Gölgen buz oldu bize, güneşinin altı vaha

Dönüp duran şu fani cani dünyada

Görmedim senin gibisini eyy gidi Tekman

Odunu kömürü peşinen yaktırır

Eylül'de başa bere taktırır

Dönüp gidene bir daha baktırır

Nece memleketsin sen eyy gidi Tekman

Memuru mağdur, insanı vakurdur

Sükuneti bol, kavgası bir urdur

Metaneti bahçesinde bir surdur

Can kurban, serçevan, eyy gidi Tekman

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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