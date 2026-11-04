Tekman Kaymakamı Demirkol, ilçesi için yazdığı şiiri sosyal medyada paylaştı

Tekman Kaymakamı Demirkol, ilçesi için yazdığı şiiri sosyal medyada paylaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'un Tekman ilçesi Kaymakamı Hüseyin Demirkol, görev yaptığı ilçe için 'Hey Gidi Tekman' adlı şiir kaleme aldı. Demirkol, ilçenin doğasını, iklimini ve yaşam şartlarını dizelere döktüğü şiirini sosyal medya hesabından paylaştı.
Erzurum'un Tekman ilçesi Kaymakamı Hüseyin Demirkol, görev yaptığı Tekman ilçesi için "Hey Gidi Tekman" isimli şiir kaleme aldı. Demirkol, ilçenin doğasını, iklimini ve yaşam şartlarını dizelere döktüğü şiirini sosyal medya hesabından paylaştı.
27 Mayıs 2025 tarihinden bu yana Tekman Kaymakamlığı görevini yürüten Hüseyin Demirkol, Erzurum'un güneyinde yer alan Tekman ilçesine ithafken yazdığı şiirle ilçenin kendine özgü özelliklerini anlattı. Erzurum il merkezine yaklaşık 151 kilometre uzaklıkta bulunan Tekman, deniz seviyesinden bin 800- 2 bin metre yükseklikteki dağlık ve engebeli arazi yapısıyla öne çıkıyor. Sert karasal iklimin etkili olduğu ilçede kış mevsimi uzun ve soğuk geçerken, hava sıcaklıkları zaman zaman sıfırın altında 40 dereceye kadar düşüyor. İlçede halkın önemli geçim kaynakları arasında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık bulunuyor.
Kaymakam Demirkol'un Tekman'a ithafken kaleme aldığı şiir ise şöyle:
HEY GİDİ TEKMAN
Gitti bi yazın, geldi bi kışın daha
Gölgen buz oldu bize, güneşinin altı vaha
Dönüp duran şu fani cani dünyada
Görmedim senin gibisini eyy gidi Tekman
Odunu kömürü peşinen yaktırır
Eylül'de başa bere taktırır
Dönüp gidene bir daha baktırır
Nece memleketsin sen eyy gidi Tekman
Memuru mağdur, insanı vakurdur
Sükuneti bol, kavgası bir urdur
Metaneti bahçesinde bir surdur
Can kurban, serçevan, eyy gidi Tekman