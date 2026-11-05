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Galatasaray'ın yıldızı Batrakov'un eşinden büyük fedakarlık

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Galatasaray'ın yıldızı Batrakov'un eşinden büyük fedakarlık
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Galatasaray'ın Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında attığı iki golle yıldızlaşan Aleksey Batrakov, performansının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Rus futbolcunun eşi Irina Podshibyakina'nın mesleğini bırakarak İstanbul'a yerleşmesi merak konusu olurken, 21 yaşındaki yıldızın son üç ayda sosyal medya hesabındaki takipçi sayısı da 1 milyonu aştı.

  • Aleksey Batrakov, Galatasaray'ın Stuttgart'ı 2-0 yendiği maçta 12 ve 15. dakikalarda attığı iki golle takımına galibiyet kazandırdı.
  • Batrakov, Galatasaray formasıyla bir Şampiyonlar Ligi maçının ilk 15 dakikasında iki gol atan ilk ve organizasyonda iki gol atan en genç futbolcu oldu.
  • Batrakov'un sosyal medya takipçi sayısı 20 Ağustos'taki 94 bin 400'den 4 Kasım itibarıyla 1 milyonun üzerine çıktı.

Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov, son haftalarda sergilediği performansla sarı-kırmızılı taraftarların gözdesi haline geldi. Stuttgart karşısında attığı iki golle takımına galibiyeti getiren genç futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde kırdığı rekorlarla adından söz ettirirken özel hayatı da merak konusu oldu.

EŞİ MESLEĞİNİ BIRAKIP İSTANBUL'A YERLEŞTİ

Batrakov'un eşi Irina Podshibyakina'nın, genç futbolcunun kariyerine destek olmak amacıyla mesleğini bırakarak İstanbul'a yerleştiği öne sürüldü. Rus yıldızın Galatasaray'daki yükselişiyle birlikte gündeme gelen bu karar dikkat çekti. 

STUTTGART MAÇINDA REKOR KIRDI

Galatasaray'ın Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada iki golü de Batrakov kaydetti. Mücadelenin 12 ve 15. dakikalarında fileleri havalandıran 21 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla bir Şampiyonlar Ligi maçının ilk 15 dakikasında iki gol atan ilk oyuncu oldu. Maçın en iyi oyuncusu seçilen Batrakov, aynı zamanda Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde iki gol atan en genç futbolcu unvanını da elde etti.

SON 6 MAÇTA 5 GOL, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TARİHİ PERFORMANS

Son altı resmi maçında beş gol atan Rus yıldız, Barcelona, Lille ve Konyaspor karşılaşmalarında da fileleri havalandırdı. Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üç maçta gol sevinci yaşayan Batrakov, Galatasaray'ın bu sezon organizasyonda attığı sekiz golün dördüne imza attı. Genç oyuncu, böylece Jardel ve Victor Osimhen'in ardından sarı-kırmızılı formayla bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en az dört gol atan üçüncü yabancı futbolcu oldu.

ÜÇ AYDA TAKİPÇİ SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ

Batrakov'un sahadaki başarılı performansı, sosyal medya hesabındaki takipçi sayısına da yansıdı. 20 Ağustos 2026'da 94 bin 400 takipçisi bulunan genç futbolcunun takipçi sayısı, 4 Kasım itibarıyla 1 milyonu aştı. Yaklaşık üç ayda 906 binden fazla yeni takipçi kazanan Rus oyuncunun Avrupa kulüplerinin de dikkatini çektiği belirtiliyor.

SERBEST KALMA BEDELİ 55 MİLYON EURO

Galatasaray'daki performansıyla transfer piyasasında da öne çıkan Batrakov'un sözleşmesinde 55 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunduğu ifade ediliyor. Genç yıldızın başarılı performansını sürdürmesi halinde Avrupa kulüplerinin ilgisinin daha da artabileceği değerlendiriliyor.

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Kaynak: Haberler.com
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