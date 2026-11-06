Testo Taylan kimdir? Meclis lokantasında ne kadar hesap ödedi?

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Testo Taylan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bir fiş, altına yazılan yorumlarla kısa sürede bir fiyat tartışmasına dönüştü. Fiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin lokantasına aitti.

Masaya gelenler uzun bir listeydi: üç mercimek çorbası, üç porsiyon kuzu külbastı, iki kavurmalı pide, bir ciğer şiş, bir mantar soslu biftek, salata, ayran ve üç vişneli tayfır. Ödenen tutar mı? 2.322,50 lira.

TESTO TAYLAN MECLİS LOKANTASINDA NE KADAR ÖDEDİ?

Testo Taylan, Meclis lokantasında yediği yemek için toplam 2.322,50 lira ödedi. Adisyonda mercimek çorbasının porsiyonu 30 lira yazıyordu.

Kuzu külbastı ve mantar soslu biftek 275'er lira, kavurmalı pide 175 lira, ciğer şiş ızgara ise 412,50 liraydı. Mevsim salatası 30, büyük ayran 20 lira tuttu; üç porsiyon vişneli tayfır için 320 lira ödendi.

Paylaşımın altına yorum yazanların çoğu, çorba ve et yemeklerinin fiyatını dışarıdaki restoranların fiyatlarıyla karşılaştırdı.

TESTO TAYLAN KİMDİR?

Testo Taylan, sokak röportajları ve ev ziyaretleriyle çektiği mizahi videolarla tanınan bir YouTuber. Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi var.

Youtube ve Instagram'daki videolarının bir bölümü spor ve vücut geliştirme üzerine, çünkü sporcu kimliği de var: spora powerlifting ile başladı. Üniversite eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) Bilgisayar Mühendisliği bölümünde aldı.

TESTO TAYLAN'IN GERÇEK ADI NE?

Testo Taylan'ın gerçek adı Taylan Özgüç Danyıldız. Sosyal medyada "Testo Taylan" adını kullanıyor.

TESTO TAYLAN KAÇ YAŞINDA?

Testo Taylan 29 yaşında. 30 Ekim 1997'de doğdu.

TESTO TAYLAN NERELİ?

Testo Taylan İzmirli. İzmir'de doğdu ve çocukluğunu, ilk gençlik yıllarını bu şehirde geçirdi.