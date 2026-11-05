Ronaldo milli takımı bıraktı mı, emekli oldu mu, Ronaldo milli takımı neden bıraktı?

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23 yıllık milli takım kariyerinde 234 maçta 146 gol atan Ronaldo, erkek futbolunda tüm zamanların en golcü milli oyuncusu olarak vedalaştı. Yıldız futbolcunun kararı, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı krizin ardından geldi. İşte Ronaldo'nun milli takımı bırakmasına ilişkin bilinenler, veda mesajı ve kariyerinin detayları.

RONALDO MİLLİ TAKIMI BIRAKTI MI?

Evet, Cristiano Ronaldo Portekiz Milli Takımı'nı bıraktı. Yıldız futbolcu, 5 Kasım 2026'da Instagram hesabından paylaştığı videoyla uluslararası futbola veda ettiğini duyurdu. Ronaldo, mesajında 7 numaralı milli takım formasını "geleceğe" teslim etme zamanının geldiğini söyledi.

RONALDO EMEKLİ OLDU MU?

Ronaldo futbolu bırakmadı. Yıldız futbolcu yalnızca Portekiz Milli Takımı'na veda etti. Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da futbol oynamaya devam ediyor.

RONALDO MİLLİ TAKIMI NEDEN BIRAKTI?

Ronaldo'nun milli takımı bırakma kararı, Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından geldi. Ronaldo, bir önceki milli ara döneminde süre meselesi nedeniyle milli takım kampını terk etmişti. Yıldız futbolcu, Al Nassr'dan da tanıdığı eski hocası Jorge Jesus'u kendisine verdiği süre sözlerini tutmamakla suçlamıştı. Ronaldo daha sonra takım arkadaşlarından ve taraftarlardan özür dilemiş, ancak teknik direktörden özür dilememişti.

Portekiz Futbol Federasyonu, kamptan ayrılması nedeniyle Ronaldo'ya 30 gün men cezası vermişti. Ronaldo, bu cezayı tamamlamasının hemen ardından milli takımı bıraktığını açıkladı. Yıldız oyuncu, 4 Ekim'de Portekiz'in Norveç deplasmanında 2-1 kazandığı maçta oyuna girmemişti. Bu, Ronaldo'nun 18 yıl sonra ilk kez Portekiz forması altında yedek kulübesinde oyuna girmeden kaldığı maç oldu.

RONALDO'NUN VEDA MESAJI

Ronaldo, veda mesajında kararının kolay olmadığını söyledi:

"Bu kolay bir karar değildi."

Yıldız futbolcu, mesajında bazı kararların yalnızca akılla değil, kalple de verildiğini vurguladı. Milli takımda her şeyini verdiğini ve başı dik ayrıldığını belirten Ronaldo, 7 numaralı formayla ilgili olarak şunları söyledi:

"Bu formanın hiçbir zaman yalnızca bana ait olduğunu hissetmedim."

Ronaldo, kariyerine dair de şu ifadeleri kullandı:

"Goller gelir ve gider, kupalar müzelere girer, rekorlar da eninde sonunda kırılır."

Takım arkadaşlarına da seslenen Ronaldo, "Hiçbir kaptan yalnız yürümez, hepiniz benim hikâyemin bir parçasısınız" dedi. Yıldız futbolcu, Portekiz halkına teşekkür ederek her zaman taraftarlardan biri olarak kalacağını söyledi.

RONALDO MİLLİ TAKIMDA KAÇ GOL ATTI?

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla 234 maçta 146 gol attı ve 45 asist yaptı. Ronaldo, erkek futbolunda en çok gol atan milli oyuncu unvanıyla kariyerini tamamladı. Milli takım kariyerine Ağustos 2003'te başlayan Ronaldo, Portekiz forması giydiği son maça 24 Eylül 2026'da Lizbon'da Galler karşısında çıktı. Portekiz o maçı 1-0 kazandı.

RONALDO PORTEKİZ İLE HANGİ KUPALARI KAZANDI?

Cristiano Ronaldo, kaptanlığını yaptığı Portekiz ile 2016 Avrupa Şampiyonası'nı kazandı. Yıldız futbolcu, Portekiz'in 2019 ve 2025 yıllarında kazandığı UEFA Uluslar Ligi şampiyonluklarında da takımın kaptanıydı. Kariyerinde 5 kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Ronaldo'nun eksik kalan tek büyük kupası Dünya Kupası oldu.

RONALDO KAÇ DÜNYA KUPASINDA OYNADI?

Ronaldo, 2026 yazında ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda kariyerinin 6. Dünya Kupası'nda forma giydi. Portekiz, turnuvada son 16 turunda İspanya'ya elenerek veda etti. Bu turnuva, Ronaldo'nun son Dünya Kupası oldu.

PORTEKİZ'İN SONRAKİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Portekiz Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka ve Galler ile karşılaşacak. Teknik direktör Jorge Jesus'un bu maçların aday kadrosunu Ronaldo'nun veda açıklamasının ertesi günü duyurması bekleniyor.