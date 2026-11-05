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Ünlü bir markaya ait olduğu belirtilen gözlüğün piyasa değerinin yaklaşık 500 dolar olduğu ifade edildi. Bu tutar, güncel kurla yaklaşık 25 bin TL'ye karşılık geliyor. İşte Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlüğüne ve fon soruşturmasındaki son gelişmelere ilişkin bilinenler.

FATMA BETÜL SAYAN GÖZLÜĞÜ KAÇ TL?

Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifade vermeye gelirken taktığı gözlüğün piyasa değerinin yaklaşık 500 dolar olduğu belirtildi. 5 Kasım 2026 itibarıyla dolar kurunun 50 TL seviyesinde bulunduğu dikkate alındığında, gözlüğün fiyatı yaklaşık 25 bin TL'ye denk geliyor. Gözlüğün fiyatı, satış yapılan mağazaya ve modele göre farklılık gösterebiliyor.

500 DOLARLIK GÖZLÜK DİKKAT ÇEKTİ

Adliye koridorlarında gözlerin çevrildiği Fatma Betül Sayan Kaya'nın stili de gözden kaçmadı. Kaya'nın ifadeye gelirken taktığı ve ünlü bir markaya ait olduğu belirtilen gözlük, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları, eski bakanın gözlüğüne ilişkin çok sayıda paylaşım yaptı.

"163 MİLYONU NEREDEN BULDUNUZ?" SORUSUNA YANIT YOK

Fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi. Adliye binasının girişinde basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, yöneltilen sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti. Muhabirlerin gündemdeki "163 milyonu nereden temin ettiniz?" sorusunu yanıtsız bırakan çift, doğrudan adliyenin savcılık katına yöneldi.

FON SORUŞTURMASI NEDİR?

Kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen süreçte hareketli saatler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade veriyor. Soruşturmaya ilişkin gelişmelerin, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından netlik kazanması bekleniyor.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA KİMDİR?

Fatma Betül Sayan Kaya, 2016-2018 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev yaptı. Kaya, bakanlık görevinin ardından da siyasi kariyerini sürdürdü. Eski bakan, son olarak fon soruşturması kapsamında ifade vermek üzere adliyeye gelmesiyle gündeme geldi.