Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

10 yıl önce evinin önünden kaçırılan Furkan'dan hâlâ iz yok! Kasten öldürme soruşturması yeniden açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
10 yıl önce evinin önünden kaçırılan Furkan'dan hâlâ iz yok! Kasten öldürme soruşturması yeniden açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de 9 Ekim 2016'da evinin önünde darbedildikten sonra zorla bir araca bindirilen 20 yaşındaki Furkan Coşkun'dan 10 yıldır haber alınamıyor. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, 'kasten öldürme' suçundan soruşturmayı yeniden başlattı. Şüphelilerden E.K.'nin 2022'de katıldığı bir sosyal medya yayınında Coşkun'u uyarıp darbettiklerini, ancak sonrasını bilmediğini ileri sürdüğü ortaya çıktı.

  • Mersin'in Mezitli ilçesinde 9 Ekim 2016'da evinin önünde darbedilerek kaçırılan 20 yaşındaki Furkan Coşkun'dan 10 yıldır haber alınamıyor.
  • Coşkun'un yaşadığına dair bulguya ulaşılamaması üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı 'kasten öldürme' suçundan soruşturmayı yeniden başlattı.
  • Şüpheli E.K., 7 Mayıs 2022'de katıldığı sosyal medya yayınında Coşkun'u uyardıklarını ve darbettiklerini, sonrasında ne olduğunu bilmediklerini beyan etti.

Mersin'de 10 yıl önce evinin önünde darbedildikten sonra kaçırılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 20 yaşındaki Furkan Coşkun'a ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı.

Olay, 9 Ekim 2016 tarihinde merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde darbedildikten sonra kaçırıldığı belirtilen 20 yaşındaki Furkan Coşkun'dan bir daha haber alınamadı. Aradan geçen 10 yıllık süreçte Coşkun'un yaşadığına dair herhangi bir bulguya ulaşılamaması üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca 'kasten öldürme' suçundan yeniden başlatılan soruşturma kapsamında çalışmalar sürdürülüyor.

ŞÜPHELİNİN YAYINDAKİ SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında, şüphelilerden E.K.'nin 7 Mayıs 2022 tarihinde bir sosyal medya platformunda yayınlanan programa katıldığı belirlendi. E.K.'nin söz konusu yayında, aynı mahallede ikamet ettiği Furkan Coşkun'un kendisi ve ailesi hakkında uygunsuz söylemlerde bulunduğunu ileri sürdüğü tespit edildi. Şüphelinin, bu nedenle Coşkun'u uyardıklarını ve darbettiklerini ancak sonrasında başına ne geldiğine ilişkin bilgilerinin olmadığını beyan ettiği belirlendi.

CEZAEVLERİNDEKİ 9 ŞÜPHELİ İÇİN İŞLEMLER SÜRÜYOR

Olayla ilgili bağlantıları oldukları tespit edilen ve farklı kentlerdeki cezaevlerinde bulunan şüpheli E.K., M.M.Ş., S.K. ile İ.B., S.G., H.G., A.B., G.Ç. ve B.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

Mersin'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Furkan Coşkun'un ailesi kayıp başvurusunda bulunmuş, olayı araştıran polis ekipleri Coşkun'un evden ayrıldıktan sonra darbedildiğini ve zorla bir araca bindirildiğini belirlemişti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
İşte Sarıgül'ün başını yakan Almanlar! Video hala hesabında duruyor

İşte Sarıgül'ün başını yakan Almanlar! Video hala hesabında duruyor
Salah alev alev yanıyor! 13 yıl sonra bir ilk

Bu adamı kim durduracak? Alev alev yanıyor
Son yaşananlardan sonra Sarıgül'ün o meşhur videosu dolaşıma girdi

Çalmayan var mı? O meşhur videosu yeniden dolaşıma girdi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çukurova Belediye Başkanı Kozay dahil 34 kişi tutuklandı

Belediye başkanı, teyzesi ve selefi! Hepsi tutuklandı
Birkan Nasuhoğlu’ndan Dilan Çiçek Deniz’e aşk dolu mesaj: Oy kurban olduğum

Birkan Nasuhoğlu’ndan Dilan Çiçek Deniz’e: Oy kurban olduğum
Çapa'daki hastane sapığı yakayı böyle ele vermiş

Kadınlar tuvaletinde yakalandı! Telefonundaki görüntüler rezalet
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray'a 10 kart göstermişti
Recep İvedik 8 fragmanı yayınlandı, izleyicilerden aynı yorum geldi: Eski filmlerin mizahı yok

Devam filminin fragmanı yayınlandı, izleyicilerden tepki geldi
Türkiye'de sadece iki yerde yetişiyor! Kilosu tamı tamına 50 bin lira

Türkiye'de sadece iki yerde yetişiyor! Kilosu tamı tamına 50 bin lira
İğneyle zayıfladı anında kocasından boşandı

İğneyle zayıfladı anında kocasından boşandı