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Kızılcık Şerbeti Hilal diziden ayrıldı mı, Dila Danışman Kızılcık Şerbeti’nden ayıldı mı?

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Kızılcık Şerbeti Hilal diziden ayrıldı mı, Dila Danışman Kızılcık Şerbeti’nden ayıldı mı?
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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde kadro değişiklikleri sürüyor. Dizide Hilal karakterine hayat veren Dila Danışman'ın sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımı, izleyicilerin gündemine oturdu. Bir süredir sette çekilen görüntülerle gündeme gelen ayrılık iddiaları, oyuncunun açıklamasıyla kesinlik kazandı.

 

Dila Danışman, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Hilal karakterine veda ettiğini duyurdu. Hilal'in hikâyesinin dizinin 145. bölümünde sona ermesi bekleniyor. İşte Kızılcık Şerbeti'nde Hilal'in diziden ayrılığına ilişkin bilinenler ve Dila Danışman'ın veda mesajı.

KIZILCIK ŞERBETİ HİLAL DİZİDEN AYRILDI MI?

Evet, Kızılcık Şerbeti'nde Hilal karakteri diziden ayrılıyor. Karakteri canlandıran Dila Danışman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla diziye veda ettiğini açıkladı. Dizinin 145. bölümünün fragmanında Hilal'in Londra'ya taşınmaya hazırlandığı ve Ömer ile vedalaştığı görülüyor. Bu gelişmeyle birlikte Hilal'in hikâyesinin sona erdiği kesinleşti.

DİLA DANIŞMAN KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN AYRILDI MI?

Dila Danışman, Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı. Oyuncu, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda Hilal'i ve hikâyesini yaratan senaristlere, ekibe, set arkadaşlarına ve diziyi izleyenlere teşekkür etti. Danışman'ın ayrılığına ilişkin resmi bir neden açıklanmadı.

DİLA DANIŞMAN'IN VEDA MESAJI

Dila Danışman, veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle, Hilal'i ve onun hikâyesini var eden kıymetli senaristler ile ekibine gönülden teşekkür ederim. Şimdi Hilal'e veda etme zamanı… Kalbimde güzel anılar, yüzümde bir tebessüm ve içimde tarifsiz bir minnetle... Hoşça kal Hilal..."

AYRILIK İDDİALARI NASIL BAŞLADI?

Hilal'in diziden ayrılacağına yönelik iddialar, 29 Ekim'de sette çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla gündeme geldi. Görüntülerde Hilal karakterine ait eşyaların sarı bir taksinin bagajına yerleştirildiği görülüyordu. Bu kareler, izleyiciler arasında karakterin hikâyeden çıkacağı yorumlarına neden oldu. Dila Danışman'ın veda paylaşımı da bu iddiaları doğruladı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE HİLAL KİMDİR?

Hilal, Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunda 137. bölümle birlikte hikâyeye dahil olan bir karakter. Hilal, dizide Ömer ile Kıvılcım arasındaki gerilimin önemli bir parçası haline geldi. Karakter, kısa sürede izleyicilerin dikkatini çeken isimlerden biri oldu.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE BİR AYRILIK DAHA

Dila Danışman'ın ayrılığı, dizideki ilk veda değil. Daha önce dizide Hilal'in ağabeyi Lider karakterine hayat veren Murat Aygen de Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldığını açıklamıştı. Peş peşe gelen ayrılıklar, dizinin hikâyesinin yeni bir döneme gireceği yorumlarına yol açtı.

KIZILCIK ŞERBETİ 145. BÖLÜM NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti, geçen hafta yeni bölümüyle ekrana gelmedi. Dizinin 145. bölümünün 6 Kasım 2026 Cuma akşamı Show TV'de yayınlanması bekleniyor. Hilal'in vedasının bu bölümde ekrana yansıması öngörülüyor.

KIZILCIK ŞERBETİ HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN?

Kızılcık Şerbeti, Cuma akşamları Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin bölümleri yayınlandıktan sonra Show TV'nin resmi internet sitesi ve dijital platformlarından da izlenebiliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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