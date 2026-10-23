Milli yıldızla aşk yaşayan modelden yürek hoplatan paylaşımlar

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz ile adı aşk iddialarına karışan model İrem Haznedar, bu kez sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti. Haznedar'ın dün yayımladığı karelerde tercih ettiği cesur kıyafeti öne çıktı.

SIRT DEKOLTELİ POZLARINI PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

İrem Haznedar, siyah, sırt dekolteli uzun elbisesiyle objektif karşısına geçti. Saçlarını geriye doğru topladığı görülen model, farklı açılardan verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Haznedar'ın özellikle sırt dekoltesini ön plana çıkardığı fotoğraflar, dikkat çeken paylaşımları arasında yer aldı.

BARIŞ ALPER YILMAZ İLE AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Öte yandan Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz ile model İrem Haznedar'ın aşk yaşadığı öne sürülmüştü. İki isim arasında romantik bir yakınlaşma olduğu iddia edilirken, ilişkinin ne zaman başladığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Barış Alper Yılmaz ve İrem Haznedar'dan aşk iddialarını doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklama da henüz gelmedi.

Kaynak: Haberler.com