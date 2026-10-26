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Trump, 3 Kasım ara seçimlerinde hile ihbarına 1 milyon dolar ödül vaat etti

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ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde hile yapıldığını bildirenlere, hileyi yapanlar tutuklanıp hüküm giyerse 1 milyon dolar ödeneceğini duyurdu. Trump, sosyal medya paylaşımında geçmiş seçimlerdeki hile iddialarını da kapsayan bu vaadi dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde hile yapıldığına ilişkin ihbarda bulunanlara, hileyi yapanların tutuklanıp hüküm giymesi halinde 1 milyon dolar ödeneceğini bildirdi.

Başkan Trump, sosyal medya hesabından 3 Kasım'da düzenlenecek ara seçimlere ilişkin paylaşım yaptı.

Trump, "Geçmiş seçimlerde veya yaklaşan 2026 ara seçimlerinde seçime hile karıştırıldığını bildiren herkese, söz konusu hileyi yapan kişilerin tutuklanıp hüküm giymeleri durumunda 1 milyon dolar ödenecektir." ifadesini kullandı.

Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden'a karşı kaybettiği bir önceki başkanlık seçimlerinde oyların çalındığını iddia etmiş, konuyla ilgili tartışma uzun süre ABD gündeminde kalmıştı.

Kaynak: AA
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