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Sinan Akçıl’dan Cadılar Bayramı tepkisi: Yüzlerini yıkayıp evlerine dönsünler

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Sinan Akçıl’dan Cadılar Bayramı tepkisi: Yüzlerini yıkayıp evlerine dönsünler
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Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, bu yıl renkli görüntülere sahne olan Cadılar Bayramı kutlamalarına tepki gösterdi. “Olmayan adetimiz ve olmayan bayramımız bittiyse yüzlerini yıkayıp eve dönsünler” ifadelerini kullanan Sinan Akçıl, sosyal medyada tartışma yaratan paylaşımlara kayıtsız kalmadı. Kutlamaların Türk kültüründe yeri olmadığını savunan ünlü isim, yaptığı manidar çıkışla kısa sürede gündem oldu.

Şarkıcı Sinan Akçıl, her yıl 31 Ekim'de kutlanan Halloween (Cadılar Bayramı) etkinliklerini hedef aldı. Bu kutlamanın Türk kültüründe ve geleneklerinde yeri olmadığını savunan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

“BABALARINA ÇAY DEMLEYİP DİZİ İZLEYEBİLİRLER”

Cadılar Bayramı kutlayanlara seslenen Akçıl, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Olmayan adetimiz ve olmayan bayramımız Halloween bittiyse; cadılar yüzünü yıkayıp normal evlerine dönüp babalarına çay demleyip, dizi izleyebilirler.”

GÜNDEM OLAN KÜLTÜR TARTIŞMASI

Batı ülkelerinde kostüm partileri ve korku temalı organizasyonlarla kutlanan Halloween, son yıllarda Türkiye'deki bazı eğlence mekânlarında da tercih ediliyor. Ancak etkinlikler, zaman zaman kültür ve gelenek tartışmalarını da beraberinde getiriyor. 

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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