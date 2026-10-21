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Adını yasak listesinde gören Ahmet Çakar’dan jet hızında paylaşım

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Adını yasak listesinde gören Ahmet Çakar’dan jet hızında paylaşım
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Azerbaycan’a girişine yasak getirilen 31 Türk vatandaşı arasında yer alan Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından karara yanıt verdi. Azerbaycan aleyhinde bir açıklama yapmadığını belirten Çakar, büyükelçiliğe seslenerek yasağın gerekçesini sordu.

  • Ahmet Çakar, Azerbaycan'a girişinin yasaklanmasının ardından Azerbaycan Büyükelçiliğinden yasağın gerekçesini açıklamasını istedi.
  • Çakar, Azerbaycan hakkında olumsuz bir açıklamada bulunmadığını belirtti.
  • Azerbaycan makamları 21 Ekim tarihli açıklamasında 31 Türk vatandaşını "istenmeyen kişi" listesine aldığını duyurdu; gerekçe olarak sosyal medya ve internet platformlarındaki açıklamalar gösterildi, kişi bazında somut örnek paylaşılmadı.

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Azerbaycan’a girişinin yasaklanmasının ardından iki paylaşım yaptı. Karara şaşırdığını ifade eden Çakar, Azerbaycan Büyükelçiliğinden açıklama istedi.

"BENİM ÜLKENİZE GİRİŞİM NİYE YASAKLANDI?"

Çakar, büyükelçiliğe seslendiği paylaşımında, "Sayın Azerbaycan büyükelçiliği, benim ülkenize girişim niye yasaklandı? İzah eder misiniz lütfen.." ifadelerini kullandı.

"AĞZIMDAN ALEYHDE BİR ŞEY ÇIKMADI"

Bir diğer paylaşımında Azerbaycan hakkında olumsuz bir açıklamada bulunmadığını belirten Çakar, “Benim Azerbaycan’a girişim niye yasak ki. ...... Allah Allah. Ağzımdan aleyhde bir şey çıkmadı ki. Azerbaycan hakkında...” diye yazdı.

31 TÜRK VATANDAŞI LİSTEDE YER ALDI

Azerbaycan makamlarının 21 Ekim tarihli açıklamasında, 31 Türk vatandaşının “istenmeyen kişi” listesine alındığı bildirilmişti. Kararın gerekçesi olarak sosyal medya ve internet platformlarındaki çeşitli açıklamalar gösterilmişti. Ancak listedeki kişilerin hangi söz veya eylemleri nedeniyle yasağa dahil edildiğine ilişkin kişi bazında somut örnekler paylaşılmamıştı.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Ahmet Çakar durmadı yine çaktı

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Haber YorumlarıCelebi .be:

Senden bi halt olmaz anlamışlar araya iliştrmişler

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