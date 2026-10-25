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Karolin Fişekçi yıllar sonra tribüne döndü

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Karolin Fişekçi yıllar sonra tribüne döndü
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Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un eski sevgilisi Karolin Fişekçi, geçtiğimiz günlerde oynanan Beşiktaş-Crystal Palace maçını tribünden takip etti. Gençlik yıllarında Beşiktaş taraftarı olduğunu ancak artık futbolu takip etmediğini söyleyen Fişekçi, dikkatini çeken futbolcuları görüntülerken gol anını da kaydettiğini belirtti. Fişekçi, maçta çektiği görüntülerden bir vlog hazırlayarak sosyal medya hesabından paylaşacağını duyurdu.

  • Karolin Fişekçi, 2-2 sonuçlanan Beşiktaş-Crystal Palace UEFA maçını stadyumdan tribünden izledi.
  • Fişekçi, gençlik yıllarında Beşiktaş taraftarı olduğunu ancak artık futbolu takip etmediğini ve güncel futbolcuları tanımadığını belirtti.
  • Maç sırasında futbolcuları görüntülerken tesadüfen gol anını da kaydeden Fişekçi, bu görüntülerden bir vlog hazırlayıp paylaşacağını duyurdu.

Ünlü yazar Orhan Pamuk'un eski sevgilisi Karolin Fişekçi, geçtiğimiz günlerde oynanan Beşiktaş-Crystal Palace karşılaşmasını tribünden takip ettiğini sosyal medya hesabından paylaştı. Eskiden Beşiktaş taraftarı olduğunu ancak artık futbolla ilgilenmediğini söyleyen Fişekçi, futbolcuları görüntülerken gol anını da kaydettiğini açıkladı.

"ESKİDEN BEŞİKTAŞ'I TUTARDIM"

Karolin Fişekçi, geçtiğimiz günlerde oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Beşiktaş-Crystal Palace karşılaşmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Maçı stadyumdan izleyen Fişekçi, futbolu uzun süredir takip etmediğini ancak gençlik yıllarında Beşiktaş taraftarı olduğunu anlattı.

Fişekçi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş Crystal Palace UEFA maçı 2-2 berabere bitti. Bol gollü beraberlikler 1-0 pozisyonsuz yatarak kazanılan galibiyetlerden bence daha iyidir."

"FUTBOLU ARTIK TAKİP ETMİYORUM"

Gençlik yıllarında futbol maçlarını yakından izlediğini belirten Fişekçi, "Eskiden 15-20 yaşlarımda futbol takip eder ve izlerdim. Beşiktaş'ı tutardım. Şimdi futbolu takip etmiyorum" dedi.

Futbolun temel kurallarını ve taktiklerini hâlâ bildiğini anlatan Fişekçi, güncel futbolcuları ise tanımadığını ifade etti.

"FUTBOLCULARI ÇEKEYİM DERKEN GOLÜ DE ÇEKMİŞ OLDUM"

Karşılaşma sırasında dikkatini çeken futbolcuları cep telefonuyla görüntülediğini belirten Fişekçi, tesadüfen gol anını da kaydettiğini söyledi.

Fişekçi, "Yalnız eskiden gelme ofsayt, korner, taç atışı gibi kurallara hakimim. 4-4-2, 3-5-2 gibi taktikleri bilirim. Yalnız kim kimdir bilmem. Dünkü maçta da bazı dikkatimi çeken futbolcular oldu. Onları çekeyim derken golü de çekmiş oldum" ifadelerini kullandı.

YENİ VLOG PAYLAŞACAK

Maç sırasında çektiği görüntülerden bir video hazırlayacağını açıklayan Fişekçi, "Çok yakında bir vlog hazırlayıp paylaşacağım" diyerek takipçilerine yeni paylaşımının haberini verdi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTabbe Lan:

Döndü derken?

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