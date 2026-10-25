Saadet Partisi lideri Arıkan, sosyal medya yaş sınırı için hükümete teşekkür etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Sosyal medya kullanımına yaş sınırlaması getirdiler. Ben bundan dolayı her platformda çıkıp hükümete teşekkür ediyorum." dedi.

Arıkan, partisinin İzmir İl Başkanlığı tarafından Kültürpark'ta düzenlenen Geleneksel İzmir Kardeşlik Buluşması'na katıldı.

Konuşmasında kardeşlik buluşmasının kıymetli bir başlık olduğunu belirten Arıkan, bütün problemlerin çözülmesinin formülünün bu buluşmanın başlığında olduğunu söyledi.

Arıkan, başka siyasi partilerin temsilcilerinin de programa katıldığını ifade ederek, "Bu başlık altında Saadet Partisi'nin davetiyle bir araya gelebildiysek Türkiye'nin problemini de çözebilmek için bir araya gelebiliriz inşallah. Seçimlere yakın bir zamanda yine farklı kanaatlere sahip insanlar bir araya gelecek. Sorunların hepsini kökten çözeceğiz inşallah." dedi.

Türkiye'deki en büyük problemin güven ve ahlak krizi olduğunu belirten Arıkan, "Tüm siyasi partilerle iletişim halindeyim. Herkes bunu söylüyor, 'Bu güven krizini nasıl aşacağız?' diyor. Onlara diyorum ki güven krizini aşabilmek için önce ahlak krizini aşabilmek gerekiyor. Ahlak krizi nedir? Ahlak krizini aşmanın yolu, kendimiz için istediğimiz ne varsa başkaları için de isteyebilmektir." ifadelerini kullandı.

Arıkan, sosyal medyada yaş sınırlamasına ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe değinerek, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde yeni bir düzenleme getirdiler. Sosyal medya kullanımına yaş sınırlaması getirdiler. Ben bundan dolayı her platformda çıkıp hükümete teşekkür ediyorum. Keşke bunu daha erken yapsaydınız. Sosyal medyaya getirdiğiniz yaş kısıtlaması yeterli bir kısıtlama değil. Bunun devamı var. Esas büyük kötülüğü sabah kuşağı yayınlarında görüyoruz. Saçma sapan dizi senaryolarında görüyoruz."

Arıkan programda partiye yeni katılanlara parti rozeti taktı.

Kültürpark'ta çocuklarla futbol oynayan Arıkan, ok atışı için düzenlenen alanda atış yaptı.

Kaynak: AA