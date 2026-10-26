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Caddede havlayarak yürüdü, o anları kendisi paylaştı

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Caddede havlayarak yürüdü, o anları kendisi paylaştı Haber Videosunu İzle
Caddede havlayarak yürüdü, o anları kendisi paylaştı
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Bir kadın, kalabalık bir caddede yürürken çevresindekilere aldırış etmeden havladığı anları kayda alarak kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde kadının, “Elimde değil, engel olamıyorum” dediği duyuldu.

Kalabalık bir caddede yürüyen bir kadın, yoldan geçenlere aldırış etmeden havladığı anları kendi cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı. Kadının bu davranışının nedenine ilişkin bir açıklama yapmaması, paylaşımın etkileşim almak amacıyla yapılıp yapılmadığı sorusunu akla getirdi.

“ELİMDE DEĞİL, ENGEL OLAMIYORUM”

Kendi sosyal hesabından paylaştığı videoda caddede yürüyen kadın, aralıklarla havladı. Çevresindeki insanlara aldırış etmeden yürümeye devam eden kadın, kameraya “Elimde değil, engel olamıyorum” dedi.

NEDENİNE DAİR AÇIKLAMA YAPMADI

Kadın, paylaşımında bu davranışın nedenine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı. Kendi kamerasıyla çekip paylaştığı görüntülerin etkileşim almak amacıyla mı yayımlandığı merak konusu oldu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

aşırı laiklikten oluyo bunlar

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme4
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Haber Yorumlarıgizem antalya:

aşırı dindoşlar da 6 yaşında çocukları nikahına alıyor acıtmamıştır umarım bu

yanıt3
yanıt8
Haber YorumlarıMustafa Avcı:

aynen öyle .

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıBARBAROS:

Allah Akıl fikir versin herkese

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

aşırı para hırsından oluyor bence yakında tuvaletten de video atarlarsa şaşırmayın belki de vardır bize daha denk gelmemiştir

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıBurak Öztürk:

laiklik ve putperestlik yüzünden hep

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıS Yıl:

akp vatandaş da akıl fikir bırakmadı

yanıt0
yanıt1

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