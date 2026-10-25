Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbullular bu cihazın başında onu dinliyor! İşte "Kart işleminiz gerçekleşti" sesinin sahibi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbullular bu cihazın başında onu dinliyor! İşte 'Kart işleminiz gerçekleşti' sesinin sahibi Haber Videosunu İzle
İstanbullular bu cihazın başında onu dinliyor! İşte 'Kart işleminiz gerçekleşti' sesinin sahibi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul’da toplu taşıma kartlarına para yüklenirken cihazlardan duyulan "İşleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. Kart yüklemeniz gerçekleşti" anonsunun sahibi seslendirme sanatçısı ve eğitmeni Funda Eskin Akın, yeni bir video ile karşımıza çıktı. Başkent İletişim Akademisi’nin Instagram hesabından "Bu sesi kaçınız duydu?" notuyla paylaştığı video ilgi gördü.

Milyonlarca İstanbullunun her gün İstanbulkart dolum cihazlarında duyduğu anonsun arkasındaki isim, yeni bir video ile yeniden karşımıza çıktı.

"BU SESİ KAÇINIZ DUYDU?"

Başkent İletişim Akademisi, sosyal medya platformu Instagram’daki hesabından, kurumda seslendirme eğitmeni olarak görev yapan Funda Eskin Akın’ın videosunu paylaştı. Akademi, videoyu "Bu sesi kaçınız duydu?" notuyla yayımladı.

VİDEO İLGİ GÖRDÜ

İstanbulkart dolum cihazlarında yıllardır duyulan anonsun Akın’a ait olduğunu öğrenen sosyal medya kullanıcıları, paylaşımın altına esprili yorumlar yaptı. 

"SİZİ BİLMİYORLAR AMA SESİNİZ ORADA"

İstanbul'da milyonlarca kişinin 2009 yılından beri kullandığı İstanbulkart'ın bakiye yükleme cihazlarındaki yönlendirmeleri yapan Funda Eskin Akın, 2020 yılında verdiği bir röportajda sesinin İstanbul'un her yerinde yankılanmasını "çok özel bir şey" olarak nitelendirdi. Spiker ve seslendirme sanatçısı Eskin Akın, "Sizi bilmiyorlar ama sesiniz orada. Bazen yanlarında onlarla birlikte kart dolumu yapıyorum" ifadelerini kullandmıştı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Galatasaray 39 maçtır evinde kaybetmiyor! Son yenilgi yarınki rakip Fenerbahçe'den

39 maçtır evinde yenilmiyor! Son kaybettiği takım yine o
Derbi öncesi Fenerbahçe'de 2 eksik! Mert Müldür dönüyor, İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i belli oldu

Derbi öncesi Fenerbahçe'de 2 eksik! Milli yıldız geri dönüyor
Sınava geç kalınca çılgına döndü! Eskişehir'de kendisini görüntüleyen muhabire saldırdı

Sınava geç kaldı, faturayı muhabire kesti! O anlar kamerada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konya'da sanayi sitesinde korku dolu anlar! Usta ölümden döndü

Bir anda bomba gibi patladı! Saniyelerle ölümden döndü
Eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın için yakalama kararı

Eski AK Partili vekil için yakalama kararı
Meclise gelen dilekçeler şaşkına çevirdi! Yok artık dedirten talep

Meclise pes dedirten başvuru! Başkentle ilgili istek akıllara ziyan
Koruma kararı vardı, tüfeği tutukluk yapınca bacaklarından vurdu! Yargıtay 15 yıllık cezayı bozdu

Tüfeği tutukluk yapınca tabancayla vurdu! 15 yıllık ceza bozuldu
Turistik Doğu Ekspresi'nde bilet satışı yarın 13.55'te başlıyor! Kış sezonunda 70 sefer yapılacak

Efsane kış yolculuğu için bilet saati belli oldu: Yarın 13.55
Ordu'da amatör futbolcu Osman Ismak, attığı golün ardından peş peşe 11 takla attı! Gol sevinci sosyal medyada ilgi gördü

Golü attı, kendini tutamadı! Peş peşe tam 11 takla attı
Hal Yasası’nda yeni dönem! Zincir marketlere yerli ürün yükümlülüğü gündemde

Marketlerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak