Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gültekin'in ölümü sonrası nefret paylaşımlarına sert tepki

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasına Gültekin’i anarak başladı. Gültekin’in ölümünün ardından sosyal medyada yürütüldüğünü söylediği nefret kampanyasının tek merkezden yönetildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye mesajı yayımlayanların da hedef alındığını belirtti.

“ÜSKÜDAR AŞIĞI, MÜSTESNA BİR İNSANDI”

Konuşmasının başında Gültekin için rahmet dileyen Erdoğan, “Merhum Ziya Gültekin kardeşimiz, Üsküdar aşığı, şehrini ve ilçesini büyük bir tutkuyla seven, hangi mevkide olursa olsun hizmet etmekten heyecan duyan, mutluluk duyan müstesna bir insandı. Kendisi hem teşkilatımız içinde hem de Üsküdar’da sevilen, sayılan bir isimdi” dedi.

Gültekin’in başkan vekilliği sırasında çalışkanlığı ve samimiyetiyle öne çıktığını belirten Erdoğan, “Biz kendisinden razıydık. Rabbim de razı olsun. Geride bizlere emanet olarak bıraktığı üç yetim evladının tek tek gözlerinden öpüyor, Cenab-ı Allah kendilerine sabır versin, metanet versin diyorum” ifadelerini kullandı.

YENİ BAŞKAN VEKİLİNE TEBRİK

Erdoğan, dün yapılan oylamada Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçilen Muhammed Emin Sarıoğlu’nu da tebrik ederek Sarıoğlu’nun Üsküdar halkına aşkla hizmet edeceğine inandığını söyledi.

“TEK MERKEZDEN YÖNETİLDİĞİ ANLAŞILAN NEFRET KAMPANYASI”

Gültekin’in ölümünün ardından yaşananlara ilişkin üzüntüsünü dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

“Bakınız, insanı insan yapan değerler vardır. Acıya saygı bunlardan biridir. Empati kurmak bunlardan biridir. Ziya kardeşimizin hepimizi kedere boğan vefatından sonra özellikle sosyal medya platformlarında tek merkezden yönetildiği anlaşılan alçakça bir nefret kampanyasına şahit olduk. İnsanlıktan nasibini almamış bir güruh, hiç tanımadıkları bir insana karşı içlerinde biriktirdikleri ne kadar cerahat varsa hepsini kustular.”

“BU MÜPTEZELLERİ CENAB-I ALLAH’A HAVALE EDİYORUM”

Taziye mesajı yayımlayanların da hedef alındığını belirten Erdoğan, “Bu gözü dönmüşlük öyle bir raddeye ulaştı ki taziye mesajı yayınlayarak en temel insani vazifesini yerine getiren herkese saldırdılar. Kalbi taşlaşmış, sureti dışında insanlıkla artık hiçbir alakası kalmamış bu müptezelleri de ben Cenab-ı Allah’a havale ediyorum” diye konuştu.

ANKARA YOLUNDA KAZA GEÇİRDİ

Dündar Ziya Gültekin (43), Türkiye Belediyeler Birliği başkan vekilliği seçimi için Ankara’ya giderken Anadolu Otoyolu’nun Düzce Kaynaşlı ilçesi Sarıçökek mevkiinde zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada Gültekin’in de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Düzce’deki özel bir hastaneye kaldırılan Gültekin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gültekin için Büyük Çamlıca Camii’nde cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı törende, Gültekin’in tabutunu omuzlarında taşıyanlar arasında Erdoğan da yer aldı. Gültekin, Nakkaştepe Mezarlığı’nda toprağa verildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Gültekin, 1983'te Üsküdar’da doğmuştu.

BAŞKAN VEKİLLİĞİNE NASIL SEÇİLMİŞTİ?

CHP’li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın 31 Temmuz’da tutuklanmasının ve 1 Ağustos’ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekilliği için seçim yapıldı. 5 Ağustos’taki ilk oylamayı 22 oyla CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya kazandı, Gültekin ise 18 oy aldı. AK Parti’nin itirazı üzerine İstanbul 2. İdare Mahkemesi sonucun yürütmesini durdurarak seçimin yenilenmesine karar verdi. 8 Eylül’de yapılan seçimin 4. turunda 23 oy alan Gültekin, 19 oy alan Çetinkaya’yı geride bırakarak başkan vekili seçildi.

Kaynak: Haberler.com