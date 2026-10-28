Eskişehir'de ceset figürlü araç sosyal medya içeriği çıktı, sahibi karakola götürüldü

Eskişehir'de, kaputunda kan lekesi ve ceset figürü bulunan bir otomobil polis harekete geçirirken aracın sahibi ve içerik üreticisi, ifade işlemleri için karakola götürüldü.

Olay, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan ve dikkat çekici dış tasarımıyla çevredeki vatandaşların ve devriye gezen polis ekiplerinin şüphelenmesine yol açan bir otomobil durduruldu. Yapılan incelemelerde, aracın kaput kısmında kan lekesine benzeyen kırmızı boyalar ile bir ceset figürünün yer aldığı görüldü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, detaylı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan araştırma neticesinde, söz konusu aracın herhangi bir gerçek olayla ilgisi olmadığı, sosyal medya platformları için içerik üretmek amacıyla bu şekilde tasarlandığı anlaşıldı.

Olayın ardından araç sahibi ve içerik üreticisi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı