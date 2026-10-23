Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İşte Sarıgül'ün başını yakan Almanlar! Video hala hesabında duruyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İşte Sarıgül'ün başını yakan Almanlar! Video hala hesabında duruyor Haber Videosunu İzle
İşte Sarıgül'ün başını yakan Almanlar! Video hala hesabında duruyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mustafa Sarıgül’ün ailesine yönelik kara para soruşturmasında şikayetçi olan 2 Alman iş insanı ile Sarıgül’ün birlikte yer aldığı bir videonun, Sarıgül’ün Instagram hesabında durduğu görüldü. Paylaşımda Sarıgül'ün yanındaki Almanlara "Can Erzincan" dedirttiği görüldü. Sarıgül, şikayetçilerle yaşananları ticari bir anlaşmazlık olarak nitelendirmiş ve iddiaların gerçek dışı olduğunu savunmuştu.

  • Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Instagram hesabındaki videoda, Almanya merkezli kara para soruştulmasında şikayetçi olan Kai Precat ve Marc Baeriswyl'in Sarıgül'ün iki yanında oturduğu görülüyor.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül ve eski eşi Aylin Kotil'in de aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklandı; Sarıgül'e ilişkin iddialar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek.
  • Aynı soruşturmada gazeteci Murat Ağırel 19 Ekim'de 'örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme' suçlamasıyla tutuklandı.

Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün sosyal medya hesabında yer alan bir video, soruşturmanın fitilini ateşleyen Alman iş insanlarıyla Sarıgül arasındaki ilişkiyi yeniden gündeme taşıdı. Paylaşımın hala hesapta yayında olduğu görüldü.

VİDEO HALA HESABINDA

Mustafa Sarıgül’ün Instagram hesabında paylaşılan videoda, soruşturmada şikayetçi olan Kai Precat ve Marc Baeriswyl'in Sarıgül'ün sağında ve solunda oturdukları görülüyor.

Paylaşıma Sarıgül'ün, "Yeşil Erzincan geliyor; Almanı da Hollandalısı da söylüyor: Can Erzincan" notunu düştüğü de görüldü.

ŞİKAYETÇİLER İKİ ALMAN İŞ İNSANI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Almanya merkezli kara para soruşturması, savcılık açıklamasında “Alman vatandaşı K.P. ve M.B.” olarak anılan Kai Precat ve Marc Baeriswyl’in şikayetiyle başladı. Sinan Çampınar, soruşturmada Alman iş insanlarının temsilcisi olarak yer alıyor.

Soruşturmada Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül ve eski eşi Aylin Kotil’in de aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Sarıgül’e ilişkin iddiaların ise ayrıca değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği bildirildi.

SARIGÜL: TİCARİ BİR ANLAŞMAZLIK

Mustafa Sarıgül, 16 Ekim’de yaptığı açıklamada konunun “ticari bir iş anlaşmazlığı” olduğunu belirtmişti. Şikayetçilerin iddialarını “gerçek dışı” olarak nitelendiren Sarıgül, sunulan belgelerin kaynağını ve doğruluğunu sorgulamıştı. Kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan kimsenin suçlu ilan edilmemesi gerektiğini vurgulayan Sarıgül, aile üyelerinin tüm belgeleri soruşturma makamlarıyla paylaşacağını ifade etmişti.

SES KAYDI DA DOSYADA

Dosyaya, Sarıgül’ün Alman iş insanlarının temsilcisi Çampınar ile yaptığı öne sürülen bir görüşmenin ses kaydı da girdi. Kayıtta Sarıgül’ün, “İmamoğlu’nun bize yaptığı kalleşliği kimse yapmaz, sen canını sıkma” dediği ileri sürüldü.

AĞIREL DE TUTUKLANMIŞTI

Aynı soruşturmada gazeteci Murat Ağırel, 19 Ekim’de “örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme” suçlamasıyla tutuklandı. Ağırel’in, Alman şikayetçilerden aldığı belgeleri haberleştirmek yerine Sarıgül ailesine ilettiği iddia ediliyor.

Ağırel ise ifadesinde, Almanlarla Çampınar’ın ayarladığı bir görüntülü görüşme yaptığını, ancak kendisine ulaştırılan belgelerin sahte olduğunu tespit ettiği için haber yapmadığını savundu. Sarıgül ailesiyle bir bağı olmadığını belirten Ağırel, “Bu dosyanın olsa olsa tanığı olurum” dedi.

İlgili Haberler
Mustafa Sarıgül ile ilgili bomba iddia: Paraları aklamak için oğlunu evlendirmişMustafa Sarıgül ile ilgili bomba iddia: Paraları aklamak için oğlunu evlendirmiş
Kaynak: Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıEmin Baba:

Rahmetli Muhsin başkan olsaydı belki bu kadar düzensizlik olmazdı cezalar neden az ulan

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGilles Hermann:

En ahlaklisi Baykalmis.. Sadece Nesrinle oldu.. hepsi bu

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUnknown 123:

Particilikden nefret ederim, ama düsünün bu insanlar ülke yönetecek heee ...Allah korusun, Bedava sandevic dagitsa secerler derim.. coooook bilincli secmen var

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

bu tür işler malum k.list, s.ol mahallede milli spor gibidir. hangisi anlatsak ki... ennnn eskiden başlasak sonra denizler, menizler, sarısı, kırmızı gülüü, ohoooo.... 18 senaryo çıkar bunlardan. şimdi hemen hakrete başlarlar. AMA YALAN Dİ YE MEZ LERRR. hepsi gerçek çünkü...

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkn9zjsbrqn:

can Erzincan diye diye canını aldı milletin????

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Derbi öncesi sürpriz karar! Saçlarını eline alıp paylaştı, son hali bomba

Ünlü isim saçlarını eline alıp paylaştı, son hali bomba
76 kaza kurgulayıp 17 sigorta şirketini dolandırdılar! Adana merkezli operasyonda 80 şüpheli adliyede

Tam 76 kaza kurguladılar! Sigorta şirketlerini böyle soymuşlar
Eşini ameliyat masasında kaybetti, böyle isyan etti: Doktoru hiç görmedi

Eşini ameliyat masasında kaybetti, böyle isyan etti
Dünya Türk silahını konuşuyor! FT: ASELSAN'ın KORKUT sistemi 9 ülkede dronlara karşı kullanılıyor

10 bin dolara dron düşürüyor! 9 ülke Türk sistemini kullanıyor
56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar

56 sene önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar!

Dron saldırısına uğrayan tanker İstanbul Boğazı’ndan geçti! Boğaz trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı! İşte nedeni
Beklenen gün geldi! Netanyahu Türkiye'de yargılanıyor

Beklenen gün geldi! Netanyahu Türkiye'de yargılanıyor
Çocuktan Al Haberi’nin “Kutu Bebek”i Ebrar Demirbilek galada ortaya çıktı

Çocuktan Al Haberi’nin “Kutu Bebek”i Ebrar büyüdü! Gören tanıyamıyor
Osimhen için 11 yıl önce yazdıkları olay oldu! Şimdi milyonlar konuşuyor

Sosyal medyayı sallayan paylaşım! Herkes bunu konuşuyor