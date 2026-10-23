İşte Sarıgül'ün başını yakan Almanlar! Video hala hesabında duruyor

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Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün sosyal medya hesabında yer alan bir video, soruşturmanın fitilini ateşleyen Alman iş insanlarıyla Sarıgül arasındaki ilişkiyi yeniden gündeme taşıdı. Paylaşımın hala hesapta yayında olduğu görüldü.

VİDEO HALA HESABINDA

Mustafa Sarıgül’ün Instagram hesabında paylaşılan videoda, soruşturmada şikayetçi olan Kai Precat ve Marc Baeriswyl'in Sarıgül'ün sağında ve solunda oturdukları görülüyor.

Paylaşıma Sarıgül'ün, "Yeşil Erzincan geliyor; Almanı da Hollandalısı da söylüyor: Can Erzincan" notunu düştüğü de görüldü.

ŞİKAYETÇİLER İKİ ALMAN İŞ İNSANI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Almanya merkezli kara para soruşturması, savcılık açıklamasında “Alman vatandaşı K.P. ve M.B.” olarak anılan Kai Precat ve Marc Baeriswyl’in şikayetiyle başladı. Sinan Çampınar, soruşturmada Alman iş insanlarının temsilcisi olarak yer alıyor.

Soruşturmada Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül ve eski eşi Aylin Kotil’in de aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Sarıgül’e ilişkin iddiaların ise ayrıca değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği bildirildi.

SARIGÜL: TİCARİ BİR ANLAŞMAZLIK

Mustafa Sarıgül, 16 Ekim’de yaptığı açıklamada konunun “ticari bir iş anlaşmazlığı” olduğunu belirtmişti. Şikayetçilerin iddialarını “gerçek dışı” olarak nitelendiren Sarıgül, sunulan belgelerin kaynağını ve doğruluğunu sorgulamıştı. Kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan kimsenin suçlu ilan edilmemesi gerektiğini vurgulayan Sarıgül, aile üyelerinin tüm belgeleri soruşturma makamlarıyla paylaşacağını ifade etmişti.

SES KAYDI DA DOSYADA

Dosyaya, Sarıgül’ün Alman iş insanlarının temsilcisi Çampınar ile yaptığı öne sürülen bir görüşmenin ses kaydı da girdi. Kayıtta Sarıgül’ün, “İmamoğlu’nun bize yaptığı kalleşliği kimse yapmaz, sen canını sıkma” dediği ileri sürüldü.

AĞIREL DE TUTUKLANMIŞTI

Aynı soruşturmada gazeteci Murat Ağırel, 19 Ekim’de “örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme” suçlamasıyla tutuklandı. Ağırel’in, Alman şikayetçilerden aldığı belgeleri haberleştirmek yerine Sarıgül ailesine ilettiği iddia ediliyor.

Ağırel ise ifadesinde, Almanlarla Çampınar’ın ayarladığı bir görüntülü görüşme yaptığını, ancak kendisine ulaştırılan belgelerin sahte olduğunu tespit ettiği için haber yapmadığını savundu. Sarıgül ailesiyle bir bağı olmadığını belirten Ağırel, “Bu dosyanın olsa olsa tanığı olurum” dedi.

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Kaynak: Haberler.com