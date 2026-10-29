Canlı yayında QR kodunu gösterdi, takipçileri 600 bin liralık hesap çıkardı!

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Twitch yayıncısı Lacy, Japonya’da gittiği restoranda canlı yayın sırasında yaptığı hata nedeniyle hayatının şokunu yaşadı. Masadaki sipariş QR kodunu yanlışlıkla kameraya gösteren fenomenin takipçileri, kodu kullanarak restorandan yemek siparişi verdi. Hesap yaklaşık 9 bin sterline ulaşırken, Lacy faturayı ödemek zorunda kaldı.

TAKİPÇİLERİ SİPARİŞ YAĞMURUNA TUTTU

The Sun'ın haberine göre gerçek adı Nicholas Fosco olan 23 yaşındaki yayıncı, TikTok fenomeni partneri Darla Claire ile Japonya’da bulunduğu sırada restoranda canlı yayın açtı. Yayın esnasında masadan sipariş vermek için kullanılan QR kodunun görünmesi, takipçilerine sipariş verme fırsatı sundu.

Bazı izleyiciler kodu tarayarak yayıncının hesabına yemek siparişleri yükledi. Siparişlerin artmasıyla birlikte restoranın faturası 1,6 milyon Japon yenine ulaştı. Lacy, ödediği tutarın yaklaşık 12 bin dolar, yani 9 bin sterline yakın olduğunu söyledi.

MASAYA 15 TABAK YEMEK GELDİ

Hesabın büyüklüğü karşısında şaşkınlık yaşayan yayıncı, restoran çalışanlarının masaya toplam 15 tabak yemek getirdiğini anlattı. Siparişlerin kendisi ve partneri tarafından verilmediğini belirten Lacy, ortaya çıkan masrafı karşılayacağını söyledi.

Lacy, yiyeceklerin çöpe gitmemesi için restorandaki ailelere dağıtılmasını da teklif etti. Restoran çalışanlarının bu öneriyi kabul ettiği belirtildi.