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Canlı yayında QR kodunu gösterdi, takipçileri 600 bin liralık hesap çıkardı!

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Canlı yayında QR kodunu gösterdi, takipçileri 600 bin liralık hesap çıkardı!
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Restoranda açtığı canlı yayın sırasında masadaki QR kodunu yanlışlıkla kameraya yansıtan fenomen, takipçilerinin sipariş yağmuruyla karşı karşıya kaldı. QR kodunu tarayan izleyicilerin yüzlerce yemek siparişi vermesi üzerine hesap 12 bin dolara yükseldi. Yayıncı, TL karşılığı 600 bin liraya ulaşan bu faturayı ödemek zorunda kaldı.

  • Twitch yayıncısı Nicholas Fosco (Lacy), Japonya'daki bir restoranda canlı yayın sırasında masadaki sipariş QR kodunu yanlışlıkla kameraya gösterdi.
  • Takipçilerin kod üzerinden verdiği siparişlerle restoran faturası 1,6 milyon Japon yeni (yaklaşık 12 bin dolar/9 bin sterlin) tutarına ulaştı ve yayıncı bu tutarı ödemek zorunda kaldı.
  • Restoran masaya toplam 15 tabak yemek getirdi; yayıncı yiyeceklerin çöpe gitmemesi için restorandaki ailelere dağıtılmasını önerdi ve bu öneri kabul edildi.

Twitch yayıncısı Lacy, Japonya’da gittiği restoranda canlı yayın sırasında yaptığı hata nedeniyle hayatının şokunu yaşadı. Masadaki sipariş QR kodunu yanlışlıkla kameraya gösteren fenomenin takipçileri, kodu kullanarak restorandan yemek siparişi verdi. Hesap yaklaşık 9 bin sterline ulaşırken, Lacy faturayı ödemek zorunda kaldı.

TAKİPÇİLERİ SİPARİŞ YAĞMURUNA TUTTU

The Sun'ın haberine göre gerçek adı Nicholas Fosco olan 23 yaşındaki yayıncı, TikTok fenomeni partneri Darla Claire ile Japonya’da bulunduğu sırada restoranda canlı yayın açtı. Yayın esnasında masadan sipariş vermek için kullanılan QR kodunun görünmesi, takipçilerine sipariş verme fırsatı sundu.

Bazı izleyiciler kodu tarayarak yayıncının hesabına yemek siparişleri yükledi. Siparişlerin artmasıyla birlikte restoranın faturası 1,6 milyon Japon yenine ulaştı. Lacy, ödediği tutarın yaklaşık 12 bin dolar, yani 9 bin sterline yakın olduğunu söyledi.

MASAYA 15 TABAK YEMEK GELDİ

Hesabın büyüklüğü karşısında şaşkınlık yaşayan yayıncı, restoran çalışanlarının masaya toplam 15 tabak yemek getirdiğini anlattı. Siparişlerin kendisi ve partneri tarafından verilmediğini belirten Lacy, ortaya çıkan masrafı karşılayacağını söyledi.

Lacy, yiyeceklerin çöpe gitmemesi için restorandaki ailelere dağıtılmasını da teklif etti. Restoran çalışanlarının bu öneriyi kabul ettiği belirtildi.

“ŞU AN GERÇEKTEN ÇOK ÜZGÜNÜM”

Takipçilerinin sipariş verme olayını eğlenceli bulduğunu ancak kendisinin ciddi bir faturayla karşı karşıya kaldığını söyleyen Lacy, yaşadığı duruma tepki gösterdi.

Olay sosyal medyada da tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar, iki kişinin oturduğu bir masaya bu kadar fazla sipariş verildiğinde restoranın müşteriden teyit alıp almadığını sorgularken, bazıları ise yaşananları esprili yorumlarla değerlendirdi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOnline Money:

lacy gibi insanlar var dunya ilginc yahuu

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Haber YorumlarıMuammer yeşil:

sana, müstahak kardeş allahın, sopası yok demeyelim

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Haber YorumlarıByaydin Yeniden:

sizin haberciliginizin deee insanlıgınızındaaa yalakalıgınızında

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