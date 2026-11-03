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ELAM'ın AP milletvekili Geadi, İngiliz üslerinin kaldırılması çağrısında bulundu

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ELAM'ın Avrupa Parlamentosu milletvekili Geadis Geadi, Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin kaldırılmasını talep etti. Geadi, sosyal medya paylaşımında çağrıda bulundu; GKRY'de Akrotiri ve Dikelya'da İngiltere'nin 2 egemen üssü bulunuyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) aşırı sağcı Rum Ulusal Halk Cephesi'nin (ELAM) Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Geadis Geadi, Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin kaldırılmasını talep etti.

ELAM'ın AP milletvekili Geadi, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İngiliz üsleri Kıbrıs'tan dışarı. Kıbrıs'taki (GKRY), İngiliz üsleri meselesini görmezden gelerek, (Avrupa Birliği'ne) üye devletlerin egemenliğine saygı, insan hakları ve Avrupa değerleri hakkında konuşamayız." ifadelerini kullandı.

GKRY'deki İngiliz egemen üsleri

İngiltere'nin kabul ettiği 1960'ta yapılan Kıbrıs Bağımsızlık Anlaşması uyarınca Akrotiri (Ağrotur) ve Dikelya'da İngiltere'nin kendi toprağı sayılan 2 egemen üssü ile Troodos Dağı'nda radar istasyonu ile bazı askeri izleme alanları bulunuyor.

İngiltere'nin, bu üsler ve radar istasyonu dışında ayrıca Ada'da 40 kadar askeri tesis ve kontrol noktası edinme hakkına sahip olduğu, fakat bunların sadece 15 kadarının aktif olduğu biliniyor.

İngiltere'nin tüm üs ve askeri noktaları GKRY'de yer alıyor.

Kaynak: AA
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