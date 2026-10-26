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1 Kasım 2026 itibarıyla sosyal medya kullanımına ilişkin yeni bir düzenleme yürürlüğe girecek. Ancak sosyal medyanın tüm kullanıcılara yasaklanacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Düzenleme, 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal medya platformlarına erişimini sınırlandırırken yaş doğrulama sistemi ve mevcut hesaplara ilişkin geçiş sürecini de kapsıyor. Peki, 1 Kasım sosyal medya yasağı gerçek mi? Detaylar...

1 KASIM SOSYAL MEDYA YASAĞI GERÇEK Mİ?

Evet, 1 Kasım'da yürürlüğe girecek bir sosyal medya düzenlemesi bulunuyor. Ancak bu düzenleme, bütün vatandaşların sosyal medya kullanımını yasaklamıyor. 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal ağ sağlayıcıları tarafından hizmet sunulamayacak. Bu nedenle yetişkin kullanıcıların hesaplarının topluca kapatılacağı yönündeki paylaşımlar doğru değil.

15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI MI GELİYOR?

Yeni düzenlemeyle sosyal medya platformları, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşından küçük kullanıcılar için ise çocuklara özgü, ayrıştırılmış hizmet sunulması ve ebeveyn kontrol araçlarının sağlanması gibi kurallar uygulanacak.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAŞ DOĞRULAMA NASIL YAPILACAK?

Yaş doğrulama işlemi, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak yaş doğrulama belirteciyle gerçekleştirilecek. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu sistemde sosyal medya platformlarına kimlik bilgilerinin aktarılmayacağını, yalnızca kullanıcının yaş sınırını karşılayıp karşılamadığı bilgisinin iletileceğini bildirdi.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ HANGİ PLATFORMLARI KAPSIYOR?

Düzenleme, sosyal ağ sağlayıcılarını kapsıyor. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook ve X gibi sosyal medya platformları da bu kapsamda değerlendiriliyor. Ancak uygulama, bu platformların Türkiye genelinde kapatılması anlamına gelmiyor. 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal ağ sağlayıcıları tarafından hizmet sunulmaması ve yaş doğrulama süreçlerinin uygulanması hedefleniyor.