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Şehidimize ettiği hakaretler infial yaratan şüpheli tutuklandı

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Şehidimize ettiği hakaretler infial yaratan şüpheli tutuklandı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'ye yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen şüpheli, Balıkesir'in Gömeç ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'ye ve Türk bayrağına yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan şüpheli, Balıkesir'in Gömeç ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
  • Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • Şüphelinin sosyal medya hesabından şehide ve Türk bayrağına yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı Gömeç Kaymakamlığı tarafından tespit edildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'ye ve Türk bayrağına yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen şüpheli, Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Hakkari'de şehit olan asker ve Türk bayrağını hedef alan hakaret içerikli ifadelerin sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine güvenlik güçleri çalışma başlattı.

Gömeç Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçede yaşayan bir kişinin sosyal medya hesabından şehide ve Türk bayrağına yönelik kabul edilemez ifadeler kullandığının tespit edildiği bildirildi.

GÖMEÇ'TE OPERASYONLA YAKALANDI, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ 

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi Balıkesir'in Gömeç ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Gömeç Kaymakamlığının açıklamasında, şüphelinin sosyal medya üzerinden şehide ve Türk bayrağına yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığının belirlendiği kaydedildi. Açıklamada, şahsın Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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