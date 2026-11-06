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Denizli'de şah kartal ve büyük orman kartalı Doğa Koruma kamerasına takıldı

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Denizli'de Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin kurduğu kameralar, şah kartal ve büyük orman kartalını görüntüledi. Kartalların arazide dolaştığı anlar müdürlüğün sosyal medya hesabından 'Doğanın gücü ve ihtişamı aynı karede' ifadesiyle duyuruldu.

Denizli'de Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin kurduğu kameralarla şah kartal ve büyük orman kartalı görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, ilin çeşitli noktalarında yaban hayatı çeşitliliğini gözlemlemek amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen alana kurulan kameralarla şah kartal ve büyük orman kartalı doğal yaşam alanlarında görüntülendi. Görüntülerde kartalların arazide dolaşması yer aldı.

Söz konusu anlar müdürlüğün sosyal medya hesabından "Doğanın gücü ve ihtişamı aynı karede. Şah kartal ve büyük orman kartalı." ifadeleriyle duyuruldu.

Kaynak: AA
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