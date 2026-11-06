Denizli'de şah kartal ve büyük orman kartalı Doğa Koruma kamerasına takıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Denizli'de Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin kurduğu kameralarla şah kartal ve büyük orman kartalı görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, ilin çeşitli noktalarında yaban hayatı çeşitliliğini gözlemlemek amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen alana kurulan kameralarla şah kartal ve büyük orman kartalı doğal yaşam alanlarında görüntülendi. Görüntülerde kartalların arazide dolaşması yer aldı.

Söz konusu anlar müdürlüğün sosyal medya hesabından "Doğanın gücü ve ihtişamı aynı karede. Şah kartal ve büyük orman kartalı." ifadeleriyle duyuruldu.

Kaynak: AA