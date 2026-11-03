Stuttgart hoparlör olayı nedir, Stuttgart Galatasaray hoparlör resmini neden paylaştı, paylaşımı sildi mi?

Alman kulübünün önce yaptığı, ardından kaldırdığı paylaşım, iki takım arasındaki kritik mücadele öncesinde tansiyonu yükseltti. Sosyal medyada "Stuttgart ne paylaştı?", "Stuttgart hoparlör olayı nedir?" ve "Stuttgart paylaşımı neden sildi?" soruları en çok araştırılanlar arasına girdi. İşte Stuttgart'ın Galatasaray maçı öncesi yaptığı ve daha sonra sildiği hoparlör paylaşımına dair merak edilenler.

STUTTGART NE PAYLAŞTI?

Stuttgart, 2 Kasım 2026 Pazartesi akşamı resmi X hesabından, Galatasaray ile oynayacağı maçın yapılacağı RAMS Park'taki ses sisteminin fotoğrafını paylaştı. Alman kulübü, stadyumun çatısında yer alan hoparlörlerin görüntüsünü üç düşünme emojisiyle birlikte takipçileriyle buluşturdu. Paylaşımda Stuttgart'ın Şampiyonlar Ligi ve Galatasaray maçına ait etiketleri de yer aldı.

Yaklaşık bir saat sonra Stuttgart, ilk paylaşımını alıntılayarak "Küçük bir şaka. Yarınki maçı heyecanla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

STUTTGART HOPARLÖR OLAYI NEDİR?

Stuttgart'ın paylaşımı, sosyal medyada bir süredir dolaşan bir iddiaya gönderme olarak yorumlandı. Galatasaray taraftarının RAMS Park'ta oluşturduğu atmosfer, yabancı basında geniş yer bulmuş ve pek çok ünlü futbolcunun övgüsünü almıştı. Bazı sosyal medya hesapları ise stadyumdaki taraftar sesinin hoparlörler aracılığıyla yükseltildiğini öne sürmüştü. Ancak bu iddiaya ilişkin kanıtlanmış herhangi bir durum bulunmuyor.

Stuttgart'ın hoparlör fotoğrafını düşünme emojileriyle paylaşması, bu iddiaya yapılmış bir gönderme olarak değerlendirildi ve Galatasaray taraftarları tarafından tepkiyle karşılandı.

STUTTGART PAYLAŞIMI SİLDİ

Stuttgart, paylaşımının ardından gelen tepkiler üzerine geri adım attı. Alman kulübü, hem RAMS Park'taki hoparlörlerin fotoğrafını hem de ardından yaptığı "Küçük bir şaka" paylaşımını resmi X hesabından kaldırdı. Böylece maç öncesinde başlayan sosyal medya polemiği, Stuttgart'ın paylaşımlarını silmesiyle yeni bir boyut kazandı.

STUTTGART PAYLAŞIMI NEDEN SİLDİ?

Stuttgart'tan paylaşımların neden silindiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak paylaşımın kısa sürede Türk futbolseverlerden yoğun tepki alması ve sosyal medyada geniş yankı uyandırması, Alman kulübünün geri adım atmasına neden olan etken olarak değerlendiriliyor.

STUTTGART'TAN RAMS PARK ATMOSFERİ AÇIKLAMASI

Paylaşım krizinden önce Stuttgart cephesinden RAMS Park atmosferine ilişkin açıklamalar da gelmişti. Teknik direktör Sebastian Hoeness ve Maximilian Mittelstadt, maç öncesinde İstanbul'daki atmosfere dair değerlendirmelerde bulunmuştu.

GALATASARAY STUTTGART MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Stuttgart arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçı, 3 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.