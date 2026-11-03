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Aydın Koçarlı'da evlilik için gelen 57 yaşındaki Rus kadın Müslüman oldu

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Aydın Koçarlı'da evlilik için gelen 57 yaşındaki Rus kadın Müslüman oldu
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Aydın Koçarlı'da evlilik için gelen 57 yaşındaki Rus kadın Müslüman olmaya karar verdi ve İlçe Müftülüğünde ihtida töreni düzenlendi. Törende kelimeişehadet getiren kadına İhtida Belgesi ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi; kadın mutlu olduğunu söyledi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesine evlilik amacıyla gelen Rus vatandaşı Elena Dyachenko İslamiyet'i seçti.

Koçarlı'da kaynakçılık yapan İbrahim Girgin'le (56) sosyal medya üzerinden tanışan Elena Dyachenko (57), evlilik amacıyla Türkiye'ye geldi.

Dyachenko İslam dinini araştırdıktan sonra Müslüman olmaya karar verdi.

Girgin'le İlçe Müftülüğüne başvuran Dyachenko için "ihtida töreni" düzenlendi.

İlçe Müftüsü Kazım Ünsal'ın katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra kadına İslam diniyle ilgili bilgi verildi.

Kur'an-ı Kerim okunduğu esnada Dyachenko gözyaşı döktü.

Şahitler huzurunda kelimeişehadet getiren kadına "Emine" ismi verildi.

Daha sonra Dyachenko'ya "İhtida Belgesi" verildi, Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınlar hediye edildi.

Gazetecilere açıklama yapan Dyachenko, İslamiyet'i seçtiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Girgin de huzurlu ve mutlu olduğunu, evrakları tamamladıktan sonra evleneceklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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