Erlik kimdir, gerçek adı ne? Erlik ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli?

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Youtube ve X platformlarında “Erlik” kullanıcı adıyla içerik üreten anonim yayıncı, hazırladığı araştırma videoları ve yakın tarihe ilişkin analizleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Yüzünü göstermeden yayın yapan Erlik'in gerçek adı, yaşı, memleketi ve özel hayatına ilişkin bilgiler ise uzun süredir merak ediliyor. Peki, Erlik kimdir, gerçek adı ne? Erlik kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ERLİK KİMDİR?

Erlik, özellikle Türkiye'nin yakın tarihi, siyasi gelişmeler, medya, güvenlik politikaları ve popüler kültür üzerine hazırladığı uzun formatlı araştırma ve analiz videolarıyla tanınan bir dijital içerik üreticisidir. Youtube'un yanı sıra X platformunda da paylaşımlar yapan Erlik, yayınlarında çoğunlukla seslendirme ve arşiv görüntülerinden yararlanıyor.

Anonim kimliğiyle bilinen yayıncı, uzun yıllardır gerçek adını ve yüzünü kamuoyuna açık şekilde paylaşmıyor. Bu nedenle Erlik hakkında internette yer alan kişisel bilgilerin bir bölümü iddia veya sosyal medya yorumlarına dayanıyor.

ERLİK'İN GERÇEK ADI NE?

Erlik'in gerçek adı kamuoyuna doğrulanmış şekilde açıklanmış değil.

Geçmiş yıllarda sosyal medyada Erlik'in kimliğinin ortaya çıkarıldığı ve gerçek adının belirlendiği yönünde çeşitli iddialar gündeme geldi. Ancak söz konusu iddialar güvenilir ve resmî bir kaynak tarafından doğrulanmadı. Erlik de geçmişte kendisi hakkında ortaya atılan bazı kimlik iddialarını reddetti.

Bu nedenle sosyal medyada farklı isimlerle ilişkilendirilmesine rağmen, bu isimlerden herhangi birini Erlik'in gerçek adı olarak kesin biçimde vermek mümkün değil.

ERLİK KAÇ YAŞINDA?

Erlik'in doğum tarihi ve kesin yaşı bilinmiyor. Anonim yayıncı, kişisel bilgileri arasında yer alan doğum tarihi veya doğum yılına ilişkin doğrulanmış bir açıklama yapmış değil.

ERLİK NERELİ?

Erlik'in doğum yeri ve memleketi konusunda da doğrulanmış resmî bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte sosyal medya hesaplarında kullandığı “61” kullanıcı adı nedeniyle Erlik'in Trabzonlu olduğu yönünde uzun süredir iddialar bulunuyor.

61 plaka kodunun Trabzon'a ait olması, bu iddiaların temel dayanaklarından biri olarak gösteriliyor. Ancak kullanıcı adında plaka kodunun bulunması tek başına kişinin doğum yerini veya memleketini doğrulamadığı için Erlik'in Trabzonlu olduğu bilgisi kesinleşmiş bir biyografik veri olarak değerlendirilemiyor.

ERLİK'İN YOUTUBE KANALININ ADI NE?

Erlik, Youtube'da ERLİK adıyla yayın yapıyor. Kanalın kullanıcı adı @erlik61 olarak biliniyor.

Yayınlarında Türkiye'nin yakın tarihi, siyasi ve toplumsal olaylar, medya tartışmaları ve popüler kültür gibi farklı konulara yer veren Erlik, uzun araştırma videolarıyla tanınıyor.

ERLİK NASIL TANINDI?

Erlik'in geniş kitleler tarafından tanınmasında, özellikle araştırma ve analiz formatındaki YouTube videoları etkili oldu. 2021 yılında yayımladığı “Büyük Abla Yeter!” başlıklı Spotify Türkiye videosu da yayıncının dikkat çeken çalışmalarından biri oldu.

Bunun yanında Kurtlar Vadisi ve Türkiye'nin yakın tarihine ilişkin hazırladığı içerikler de sosyal medyada geniş biçimde paylaşıldı.