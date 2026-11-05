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Sinan Özen, Sakarya gişelerinde kaza geçirdi, kardeşiyle yara almadan kurtuldu

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Sinan Özen, Sakarya gişelerinde kaza geçirdi, kardeşiyle yara almadan kurtuldu
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Tokat'taki 3 Kasım konserinin ardından İstanbul'a dönüş yolunda Sinan Özen'in bulunduğu araç, Sakarya gişelerinde kazaya karıştı. Sanatçı ve kardeşi Hızır Özen yara almadan kurtuldu; Hızır Özen kazayı sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Ünlü şarkıcı Sinan Özen, Tokat'taki konserinin ardından İstanbul'a dönüş yolunda otoyolda Sakarya gişelerinde trafik kazası geçirdi. Kazada sanatçı ve aynı araçta bulunan kardeşi Hızır Özen yara almadan kurtuldu.

3 Kasım'da Tokat'ta sahne alan Sinan Özen, konserin ardından İstanbul'a dönmek üzere yola çıktı. Özen'in içinde bulunduğu araç, otoyolda Sakarya gişelerinde kazaya karıştı. Sanatçının menajerliğini de yapan kardeşi Hızır Özen, kazayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kaza sonrası araçların fotoğraflarını paylaşan Hızır Özen, "Tokat dönüşü Sakarya gişelerinde yaşadığımız kaza. Çok şükür iyiyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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