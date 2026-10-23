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96 yaşındaki TikTok ninesi, 15 milyon takipçisiyle huzurevi masrafını kendisi ödüyor

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96 yaşındaki TikTok ninesi, 15 milyon takipçisiyle huzurevi masrafını kendisi ödüyor
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ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşayan 96 yaşındaki Lillian Droniak, sosyal medyadaki reklam anlaşmalarından kazandığı parayla aylık 12 bin dolarlık huzurevi ücretini karşılıyor. Droniak, parti düzenlediği için huzurevinden çıkarılma tehdidi aldığını anlatınca viral olmuştu.

  • ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşayan 96 yaşındaki Lillian Droniak, sosyal medyada 15 milyon takipçiye ulaştı.
  • Droniak, markalarla yaptığı reklam anlaşmalarından kazandığı parayla aylık 12 bin dolarlık huzurevi ücretini kendisi ödüyor.
  • Huzurevi, haziran ayında parti düzenlediği için Droniak'ı çıkarmakla tehdit etmiş, varılan anlaşmayla parti vermeye devam etmesine ancak alkollü içki sunmamasına karar verilmişti.

BBC'nin haberine göre, ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşayan 96 yaşındaki Lillian Droniak, sosyal medyada 15 milyon takipçiye ulaştı. Takipçileri arasında "Grandma Droniak" olarak tanınan yaşlı kadın, markalarla yaptığı reklam anlaşmalarından kazandığı parayla aylık 12 bin dolarlık (yaklaşık 9 bin sterlin) huzurevi ücretini kendisi ödüyor.

Droniak, haziran ayında kaldığı huzurevinin parti düzenlediği için kendisini çıkarmakla tehdit ettiğini anlatınca viral olmuştu. Huzurevi tehdidi daha sonra doğruladı, ancak Droniak ile anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre Droniak parti vermeyi sürdürebilecek, yalnız alkollü içki sunmayacak.

Videoları 2020'de canı sıkılan torununun yardımıyla çekmeye başlayan Droniak, "Ünlü olacağımı hep biliyordum, sadece 90'lı yaşlarımda olacağını düşünmemiştim" dedi. Torunu, yemek ve güzellik markalarıyla yapılan sponsorlu içerikleri düzenliyor; kazanç, huzurevi masraflarının yanı sıra torunlarının çocuklarının üniversite birikimine de gidiyor.

Droniak, gençlere yaşlanmanın kötü olmadığını gösterdiğini söylüyor: "Yaşlıların oturup duvara baktığını sanıyorlar. Ben yaşlanmanın o kadar da kötü olmadığını gösteriyorum. Hâlâ eğleniyorum, parti yapıyorum, arada dışarı çıkıyorum." Sokakta hayranları tarafından tanınan Droniak, huzurevinde ise durumun farklı olduğunu, oradakilerin TikTok kullanmadığı için ünlü olduğunu anlamadığını belirtiyor.

Sosyal medyada ilgi gören yaşlı kadınlar yalnız Droniak değil. Galler'in başkenti Cardiff'te yaşayan 82 yaşındaki Viv Truran, renkli kıyafetlerini paylaştığı hesabında 800 binden fazla takipçiye ulaştı. İtalya'dan 18 yaşında ABD'ye göç eden 85 yaşındaki Grace Geramita da "Nonna Gracie" adıyla paylaştığı yemek videolarıyla milyonlarca takipçi topladı ve bugün hayatında daha önce yaptığı her işten fazla kazandığını söylüyor.

Pazarlama uzmanları, yaşlı içerik üreticilerinin sadık ve satın alma gücü yüksek kitlelere sahip olduğu için markaların gözdesi hâline geldiğini belirtiyor. Uzmanlara göre bu "sanal nineler", belirsiz bir dünyada takipçilerine huzur veriyor.

Kaynak: BBC

BBC
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhamdullahs013:

Bu Davranış Örnek Alınmalıdır

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