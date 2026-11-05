Gebzeli Abdullah Hoca kimdir, Fenerbahçe'ye dua eden Gebzeli Abdullah Hoca nereli?

Fenerbahçe'nin Liverpool karşısında aldığı tarihi galibiyetin ardından taraftarlarla birlikte tekbirlerle sevinç yaşayan Gebzeli Abdullah Hoca'nın görüntüleri, binlerce kez paylaşıldı. İşte Gebzeli Abdullah Hoca hakkında bilinenler.

GEBZELİ ABDULLAH HOCA KİMDİR?

Gebzeli Abdullah Hoca, Fenerbahçe Liverpool maçı öncesinde Chobani Stadyumu çevresinde sarık ve cübbesiyle sarı-lacivertlilerin galibiyeti için dua ederken görüntülenen ve sosyal medyada viral olan bir isim. Dini bilgisi ve "hoca" kimliğiyle tanınan Abdullah Hoca'nın tam adı ve yaşına ilişkin bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı. Abdullah Hoca'nın resmi bir din görevlisi olup olmadığı da doğrulanmadı.

GEBZELİ ABDULLAH HOCA NERELİ?

Abdullah Hoca, lakabından da anlaşılacağı üzere Kocaeli'nin Gebze ilçesiyle özdeşleşmiş bir isim. Ancak Abdullah Hoca'nın Gebze doğumlu olup olmadığı ya da ailesinin aslen nereli olduğu bilinmiyor.

GEBZELİ ABDULLAH HOCA NE İŞ YAPIYOR?

Gebzeli Abdullah Hoca'nın mesleğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Abdullah Hoca'nın herhangi bir camide ya da kurumda görev yapıp yapmadığı da belli değil.

GEBZELİ ABDULLAH HOCA EVLİ Mİ?

Gebzeli Abdullah Hoca'nın medeni durumu ve çocuğu olup olmadığına ilişkin bilgi bulunmuyor.

GEBZELİ ABDULLAH HOCA NEDEN DUA ETTİ?

Gebzeli Abdullah Hoca, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynadığı karşılaşma öncesinde stadın çevresinde sarı-lacivertlilerin galibiyeti için dua etti. Fenerbahçe'nin maçı 3-2 kazanmasının ardından Abdullah Hoca, taraftarlarla birlikte tekbirlerle sevinç yaşadı. Kendisine yönelik "bu iş hocaya mı kaldı" eleştirilerine de yanıt veren Abdullah Hoca, "Bize 'bu iş hocaya mı kaldı' dediler!" sözleriyle dikkat çekti ve işi manevi büyüklere bıraktığını söyledi.

STADIN ÖNÜNDE YÖNETİME SİTEM ETMİŞTİ

Fenerbahçe Liverpool maçından birkaç gün önce de sarı-lacivertlilerin stadı önünde bir hocanın yönetime sitem ettiği görüntüler gündem olmuştu. Fenerbahçe'nin Göztepe'ye mağlup olduğu maçın ardından konuşan hoca, takımın önce manevi olarak güçlenmesi gerektiğini söylemiş ve "Liverpool acımaz adama" sözleriyle uyarıda bulunmuştu. Aynı hoca, "O kadar dua ettik. Yönetim demedi, şu hocayı çağıralım, bir dua etsin" diyerek yönetime sitem etmişti. Sosyal medya kullanıcıları, Liverpool maçında dua eden Abdullah Hoca ile bu görüntüler arasında bağlantı kurdu.