Bakan Göktaş 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesinin 1 Kasım'da başlayacağını açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Biz Türkiye olarak dünyanın çözüm aradığı bir alanda öncü bir adım attığımızı özellikle ifade etmek istiyorum. 15 yaş altı çocuklarımız için sosyal medya düzenlememizi hayata geçirdik. Burada bir hususun altını çizmek isterim, bu düzenleme yalnızca bir yaş sınırı düzenlemesi değil. Bu düzenleme çocuklarımızı kontrolsüz içerikten de korumaktır. Ailesi güçlü, çocuğu güvende, geleceğinden emin bir Türkiye inşa edeceğiz" dedi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Dijital Çağda Değer Odaklı Politikalarla Aile Kurumunun Güçlendirilmesi Üst Düzey Paneli"nde konuşan Bakan Göktaş, dijitalleşmenin, aile hayatını ve mahremiyetini doğrudan etkilediğini söyledi. Bakan Göktaş, "Aynı sofrada otursak da artık ekranlardan dolayı birbirimizle muhabbet etmiyoruz. Çocuklar annelerine, babalarına soru sormaktan ziyade elindeki tabletlere, ekranlara, yapay zekaya doğrudan soru soruyor ve ekranlarda maalesef kusursuz hayatlarla gençlerimiz kendi hayatlarını doğrudan kıyaslıyor. Bugün aynı kararlılıkla, dijital teknolojinin alan açtığı tehlikelere karşı koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştiriyoruz. Bu bilinçle kurumlar arası iş birliklerini güçlendirecek adımlar atıyoruz. Toplumun dijital farkındalığını artıracak çalışmalar yürütüyoruz. 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı', bu kararlı yaklaşımı somut hedeflere dönüştüren bir yol haritasıdır. 2024-2028 dönemini kapsayan eylem planımızın, 5 ana temasından biri dijitalleşmedir. Bu hedef doğrultusunda aile bireylerinin dijital araçları doğru ve bilinçli kullanmalarına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Çünkü dijital çağda en etkili güvenlik duvarı teknoloji değil, bilinçli birey, güçlü aile ve sorumluluk sahibi toplumdur. Hepimizin üzerinde ciddi sorumluluk var" dedi.

Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı'yla çocukların bilinçli ve sorumlu bireyler olarak yetişmesini sağladıklarını belirten Bakan Göktaş, "Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz sosyal medya çalışma grubu ile çocuklarımızın gelişimini olumsuz etkileyebilecek içeriklere müdahale ediyoruz. Diğer yandan, 'Çocuklar Güvende' web sayfamız ve mobil uygulamasıyla ebeveynlere rehberlik ediyoruz. Ekran süresi, dijital ebeveynlik, teknoloji bağımlılığı, mahremiyet gibi konularda destek oluyoruz. Akran zorbalığı, istismar ve uygunsuz içeriklere karşı evlatlarımız için güvenli bir çevrim içi alan oluşturuyoruz. Bir çocuk, internette karşılaştığı zararlı bir içeriği 'Benimle Paylaş' butonuyla doğrudan Bakanlığımıza iletebiliyor. Mobil uygulamamızdaki acil butonu ile ise risk altındaki bir çocuk veya ailesi tek bir tuşla doğrudan bakanlığımıza ulaşabiliyor. Biz de tabii ki o anda, anında gerekli önlemleri alıyoruz. Önce çocukla irtibat kuruyoruz. İhtiyaç sahibi olduğu dönemlerde aileyle irtibat kuruyoruz. Dolayısıyla burada hem aileyi destekleyen bu yaklaşımı 'İlk Öğretmenim İlk Ailem' mobil uygulaması ve modüler aile eğitim programlarıyla da destekliyoruz. Dijital detoks etkinlikleri ile bilinçli teknoloji kullanımını teşvik ediyoruz. Dijital detoks etkinliklerini ailelerle beraber yapıyoruz. Çünkü maalesef dijital bağımlılık sadece çocukları etkileyen bir alan değil. Hepimizin elinde birer telefon, hepimizin elinde birer ekran ve bu ekranın arkasında aslında çok farklı dünyalar var. Dolayısıyla verdiğimiz örnekler aslında bizlere şunu gösteriyor, dijital konu ailenin her bireyini etkileyebilecek boyutta ve bağımlılık dediğimiz sürekli bir ekrandan kopmama olayı da hepimizin aslında günlük yaşamını doğrudan etkiliyor" ifadelerini kullandı.

"15 yaş altı çocuklarımız için sosyal medya düzenlememizi hayata geçirdik"

Bakan Göktaş, 15 yaş altı çocuklar için sosyal medya düzenlemesinin hayata geçirildiğini belirtirken, 31 Mart 2027 tarihi itibarıyla tüm Türkiye'de tamamen mevcut hesaplar dahil bu sisteme geçmiş olacaklarını ifade etti. Bakan Göktaş, "Biz Türkiye olarak dünyanın çözüm aradığı bir alanda öncü bir adım attığımızı özellikle ifade etmek istiyorum. 15 yaş altı çocuklarımız için sosyal medya düzenlememizi hayata geçirdik. Burada bir hususun altını çizmek isterim, bu düzenleme yalnızca bir yaş sınırı düzenlemesi değil. Bu düzenleme çocuklarımızı kontrolsüz içerikten de korumaktır. 15-18 yaş arasındaki gençlerimize yetişkinlerden ayrı güvenli alanlar açmaktır. Dijital medya platformlarına açık ve denetlenebilir bir sorumluluk yüklemektir. Artık dijital hizmet sunan hiçbir yapı çocuğun yaşını, gelişimini ve mahremiyetini göz ardı edemeyecek. Nisan ayında bu düzenlememizi hayata geçirdik ve 1 Kasım itibarıyla 15 yaş altı sosyal medya düzenlememize yönelik yönetmeliğimiz artık doğrudan hayata geçti. 1 Kasım itibarıyla yeni açılan her hesaplar e-Devlet üzerinden yaş doğrulama sistemiyle entegre bir şekilde başlamış olacak. Burada hiçbir veri paylaşımı yok, hiçbir veri akışının üçüncü yapılara aktarımı yok. 31 Mart 2027 tarihi itibarıyla da artık tüm Türkiye'de bu tamamen mevcut hesaplar dahil bu sisteme geçmiş olacağız. Bu kapsamda da özellikle Aile ve Nüfus On Yılında bizler de aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Ailesi güçlü, çocuğu güvende, geleceğinden emin bir Türkiye inşa edeceğiz" dedi.

"48. İslam Komisyonu'nda gençlerin dijital oyunlarda ve sosyal medyada korunmasına yönelik karar tasarımız kabul edildi"

Türkiye'nin girişimiyle bu yıl içerisinde Cidde'de düzenlenen 48. İslam Komisyonu'nda, gençlerin dijital oyunlarda ve sosyal medyada korunmasına yönelik karar tasarısının kabul edildiğini ifade etti. Bakan Göktaş, "Türkiye olarak bu yolda biz ilk adımları attık. Nisan ayında az önce de ifade ettiğim gibi bir düzenleme hayata geçirdik. Aynı zamanda uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yaptık, yine Birleşmiş Milletler'de Eylül ayında çocukların dijital güvenliğini küresel gündeme taşıdık. Bu yıl Cidde'de düzenlenen 48. İslam Komisyonu'nda gençlerin dijital oyunlarda ve sosyal medyada korunmasına yönelik karar tasarımız kabul edildi. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz, destek veren bütün ülkelere, herkese gönülden teşekkür etmek istiyorum. Ülkemizin girişimiyle İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde ayrıca Aile ve Nüfus On Yılı ilan edildi. Şimdi çocuklarımız için İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde ortak bir dijital güvenlik mekanizması kurulmasını öneriyoruz. Yaklaşık 2 milyarlık nüfusuyla genç ve dinamik nüfus yapısıyla İslam dünyası aslında bu dünyanın kurucularından biri olacak güce de sahip. Bu potansiyelimizin farkına varmak durumundayız. Dolayısıyla dijital içerikleri sadece tüketen değil, doğrudan içerik üretebilecek bir nesne ve potansiyele de sahibiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı