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Şehidimiz Yusuf Sait Ünlü'ye sosyal medyadan hakaret eden şahıs gözaltına alındı

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Şehidimiz Yusuf Sait Ünlü'ye sosyal medyadan hakaret eden şahıs gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Şehidimiz Yusuf Sait Ünlü'ye sosyal medyadan hakaret eden şahıs gözaltına alındı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün aziz hatırasına ve Türk bayrağına sosyal medya üzerinden hakaret eden şüpheli, Balıkesir'in Gömeç ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Sosyal medyada büyük tepki toplayan paylaşımların ardından harekete geçen güvenlik güçleri, kimliğini belirledikleri şahsı Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alarak hakkında adli işlem başlattı.

  • Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'ye ve Türk bayrağına sosyal medyadan hakaret içerikli ifadeler kullandığı belirlenen şüpheli, Balıkesir'in Gömeç ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
  • Şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla adli işlem başlatıldı.
  • 21 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü, Aydın'ın Çine ilçesinden olup Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hudut güvenliği görevi sırasında açılan ateş sonucu şehit oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün hatırasına ve Türk bayrağına yönelik sosyal medya üzerinden hakaret içerikli ifadeler kullandığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla adli işlem başlatıldı.

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLAR TEPKİ ÇEKTİ

Aydın'ın Çine ilçesinden olan 21 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hudut güvenliği görevi sırasında açılan ateş sonucu şehit oldu. Şehidin acısı henüz tazeyken sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar tepkiye neden oldu.

İddiaya göre, bir sosyal medya kullanıcısı şehit Yusuf Sait Ünlü'nün yanı sıra Türk bayrağına yönelik de hakaret içerikli ifadeler kullandı. Paylaşımların yayılması üzerine çok sayıda kişi duruma tepki göstererek yetkililere çağrıda bulundu.

ŞÜPHELİ BALIKESİR'DE YAKALANDI

Tepki çeken paylaşımların ardından güvenlik güçleri harekete geçti. Siber devriye çalışmaları ve vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda şüphelinin kimliği tespit edildi.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, Cumhuriyet Savcılığının talimatı üzerine gözaltına alındı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Gömeç Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçede bir kişinin sosyal medya üzerinden şehide ve Türk bayrağına yönelik kabul edilemez hakaret içerikli ifadeler kullandığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelinin Cumhuriyet Savcılığının talimatı üzerine güvenlik ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.

Şüphelinin adli işlemlerine ilişkin sürecin devam ettiği öğrenildi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
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