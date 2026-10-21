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İzlenme uğruna kendi boğazını kesti

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İzlenme uğruna kendi boğazını kesti
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Hindistan izlenme uğruna video çekmeye çalışan bir kadın, elindeki bıçakla yaptığı hareket sırasında yanlışlıkla kendi boğazını kesti. Bir anda kanlar içinde kalan kişinin dehşete düşüren anları kameraya yansıdı.

Hindistan'da sosyal medya için Reels videosu çekmeye çalışan bir kadın, çekim sırasında kullandığı kesici aletle yanlışlıkla kendi boğazını yaraladı. Bir anda kanlar içinde kalan kişinin yaşadığı korku dolu anlar kameraya yansıdı.

VİDEO ÇEKERKEN KANLAR İÇİNDE KALDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, video çekmeye çalışan kişinin bıçakla yaptığı hareket sırasında boynundan yaralandığı görüldü. Yaşanan kazanın ardından kanlar içinde kalan kişinin görüntüleri kısa sürede dikkat çekti.

İZLENME UĞRUNA HAYATLARINI TEHLİKEYE ATIYORLAR

Sosyal medyada daha fazla izlenme, beğeni ve takipçi kazanma isteği, bazı kullanıcıları tehlikeli hareketlere yöneltiyor. Özellikle dikkat çekmek amacıyla çekilen videolarda kesici aletlerin kullanılması, yüksek noktalarda yapılan gösteriler ve kontrolsüz hareketler ciddi yaralanmalara, hatta can kayıplarına yol açabiliyor. 

Uzmanlar, dijital platformlarda popüler olma arzusunun kişisel güvenliğin önüne geçmemesi gerektiğine dikkat çekerken, birkaç saniyelik görüntü uğruna alınan risklerin geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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